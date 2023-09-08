Злаковые батончики с личинками поступили в Улан-Удэ из Краснодара

В Бурятии региональное управление Роспотребнадзора отреагировало на информацию в СМИ о злаковых батончиках с живыми личинками. Лакомство «Клубничный пломбир» в темной глазури (30 гр, с датой изготовления 25.04.2023, со сроком годности до 25.04.2024) выдавалось ученикам школы №47.Городскому комбинату школьного питания выдано предписание о незамедлительной проверке достоверности информации, сообщили в пресс-службе управления.Согласно представленным документам, изготовителем некачественных злаковых батончиков является ООО «Полезные продукты Южный регион» (Краснодар), который 28.07.2023 поставил эту продукцию в ООО «Продукты от Титана» с последующей поставкой в Комбинат школьного питания.В соответствии с предписанием Роспотребнадзора вся партия некачественных злаковых батончиков изъята из оборота, подлежит возврату предприятию–изготовителю в ближайшее время.Поставщику и организатору питания в школе №47 выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с действующим законодательством.Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.Напомним, прокуратура республики организовала проверку по факту выдачи мультизлакового батончика ненадлежащего качества учащемуся на обед в школе Улан-Удэ, Следственное управление СКР по Бурятии проводит доследственную проверкуФото: скриншот из видео