Общество 08.09.2023 в 17:13

Злаковые батончики с личинками поступили в Улан-Удэ из Краснодара

Вся партия батончиков изъята из оборота и подлежит возврату предприятию–изготовителю
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Злаковые батончики с личинками поступили в Улан-Удэ из Краснодара
В Бурятии региональное управление Роспотребнадзора отреагировало на информацию в СМИ о злаковых батончиках с живыми личинками. Лакомство «Клубничный пломбир» в темной глазури (30 гр, с датой изготовления 25.04.2023, со сроком годности до 25.04.2024) выдавалось ученикам школы №47.

Городскому комбинату школьного питания выдано предписание о незамедлительной проверке достоверности информации, сообщили в пресс-службе управления.

Согласно представленным документам, изготовителем некачественных злаковых батончиков является ООО «Полезные продукты Южный регион» (Краснодар), который 28.07.2023 поставил эту продукцию в ООО «Продукты от Титана» с последующей поставкой в Комбинат школьного питания.

В соответствии с предписанием Роспотребнадзора вся партия некачественных злаковых батончиков изъята из оборота, подлежит возврату предприятию–изготовителю в ближайшее время.

Поставщику и организатору питания в школе №47 выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с действующим законодательством.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Напомним, прокуратура республики организовала проверку по факту выдачи мультизлакового батончика ненадлежащего качества учащемуся на обед в школе Улан-Удэ, Следственное управление СКР по Бурятии проводит доследственную проверку

Фото: скриншот из видео
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образование дети питание инцидент

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