В районе Бурятии ввели карантин из-за бешеного барсука

Жители Кяхтинского района нашли погибшего барсука. Это случилось на территории ныне неблагополучного по бешенству сельского поселения «Усть-Киранское», которое находится в 3 километрах от улуса Бурдуны. Напомним, ранее в этой местности уже был установлен карантин из-за найденной бешеной лисы в селе Усть-Киран.

«Труп барсука был направлен в республиканскую ветеринарную лабораторию, где методом флуоресцирующих антител был выявлен вирус бешенства. Экстренно проведено заседание противоэпизоотической комиссии при Правительстве Бурятии, по результатам которого было решено наложить 60-дневный карантин на территорию села Бурдуны СП «Усть-Киранское», также были определены меры ликвидации болезни».

- сообщили в Управлении ветеринарии РБ.

С завтрашнего дня, 9 сентября, ветеринарная служба Кяхтинского района начнет вынужденную вакцинацию восприимчивых бешенству животных на территории села Бурдуны.

Так, вакцинации подлежат: 427 голов мелкого скота, 241 голов КРС, 90 лошадей, 13 свиней, 22 собаки и 15 кошек.

Как сообщают в ветеринарии Бурятии, в местности проведут дератизацию, отлов, вакцинацию и изолируют бесхозных животных на 14 дней. Кроме того, будет регулирование численности диких животных, обеспечение администрацией организованного выпаса сельскохозяйственных животных на территории района и проведение разъяснительной работы с населением.

«Управление ветеринарии Республики Бурятия напоминает, что все домашние животные должны быть зарегистрированы в Государственной ветеринарной службе и ежегодно прививаться против бешенства, а выпас сельскохозяйственных животных должен осуществляться только под присмотром владельцев или пастуха без контакта с дикими животными»,

- добавили в ведомстве.



По факту нахождения диких животных в населенных пунктах и обнаружении их трупов ветеринария просит сообщать на горячую линию Управления по номеру телефона 36-20-22.





Фото: pixabay.com