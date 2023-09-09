Общество 09.09.2023 в 11:03

МЧС Бурятии просит жителей республики не повторять ошибок прошлой осени

Из-за понижения температур риск пожаров в жилых домах возрастает
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Текст: Номер один
МЧС Бурятии просит жителей республики не повторять ошибок прошлой осени
С наступлением осеннего периода, атмосферный фон все ближе спускается к нулю и люди все чаще включают в домах обогреватели и топят печи. Неосторожное использование электроприборов и пренебрежение правилами пожарной безопасности повышают риск возгораний.

Так, за осенний период 2022 года в Бурятии произошло более 770 пожаров, в результате которых 10 человек погибли, еще 11 получили травмы различной степени тяжести. Основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печного отопления.

Специалисты МЧС России настоятельно рекомендуют своевременно подготовить печи и камины к предстоящим холодам, а также быть крайне внимательными при обогреве помещений. 
- Следите за исправностью обогревателей, не перегружайте сеть большим количеством устройств, не оставлять работающие электроприборы без присмотра, располагайте их вдали от горючих материалов, - призывают в МЧС по РБ. 

Рекомендации по монтажу и эксплуатации печного отопления, строгое соблюдение которых позволит избежать пожара в вашем доме: 

1. Печи и дымоходы должны быть исправными, без трещин, оштукатурены и побелены.
2. В период отопительного сезона дымоходы необходимо очищать от сажи не менее одного раза в 2 месяца.
3. Дымоходы и печи должны быть выполнены из несгораемых материалов. 
4. В чердачных помещениях запрещается устройство горизонтальных дымовых боровов.
5. Перед топочной дверцей печи должен быть прибит металлический лист размером 50х70 см. 
В случае возникновения пожара следует незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану по номеру 101.

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