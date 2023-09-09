Общество 09.09.2023 в 11:19
Эксперты подсчитали - семьям с ипотекой необходимо иметь ежемесячный минимальный доход 100,4 тыс. рублей
Исследование провело Национальное бюро кредитных историй
Текст: Номер один
В соответствии с проведенным исследованием Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2023 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, увеличился по сравнению с январем 2023 года на 9,8%, составив 100,4 тыс. руб. (в январе 2023 года - 91,4 тыс. руб.).
В этой связи стоит отметить, что в 2023 году был отмечен рост ключевой ставки Банка России, рыночных ипотечных ставок (+0,4%), а также стоимости жилья и среднего размера ипотечного кредита (+4,2%). В то же время рост среднего срока ипотеки в этом году оказался менее значительным (всего 2,2%), не оказав существенного влияния на снижение среднего размера платежа по ипотечному кредиту. Таким образом, все упомянутые выше факторы привели к увеличению стоимости ипотечного кредита в стране.
Показатель рекомендованного семейного дохода фиксирует предельное отношение ежемесячных ипотечных платежей семьи (домохозяйства) к ежемесячным денежным поступлениям. Он рассчитывается на основании экономически обоснованного утверждения, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3, сообщает nbki.ru
В этой связи стоит отметить, что в 2023 году был отмечен рост ключевой ставки Банка России, рыночных ипотечных ставок (+0,4%), а также стоимости жилья и среднего размера ипотечного кредита (+4,2%). В то же время рост среднего срока ипотеки в этом году оказался менее значительным (всего 2,2%), не оказав существенного влияния на снижение среднего размера платежа по ипотечному кредиту. Таким образом, все упомянутые выше факторы привели к увеличению стоимости ипотечного кредита в стране.
Показатель рекомендованного семейного дохода фиксирует предельное отношение ежемесячных ипотечных платежей семьи (домохозяйства) к ежемесячным денежным поступлениям. Он рассчитывается на основании экономически обоснованного утверждения, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3, сообщает nbki.ru
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