Общество 09.09.2023 в 12:45

В Улан-Удэ мать оставила малолетних детей в игровой комнате ТРЦ на 4 часа

В ответ на звонки администратора женщина сообщила, что она занята и находится далеко
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ мать оставила малолетних детей в игровой комнате ТРЦ на 4 часа
Горожане столкнулись с вопиющим случаем, когда мать двух детей – трех и четырех лет – оставила их без присмотра в игровой комнате. Когда дети стали плакать, до матери пытались дозвониться, но она, судя по всему, возвращаться не спешила. 

«07.09.2023 посещали с детьми игровую, которая находится в ТРЦ. Одна мамаша оставила двоих детей, возрастом примерно 3 и 4 года, и ушла непонятно куда. Ее не было примерно около 4 часов, за этот период у девочки уже наполнится памперс, мальчик плакал. Дети хотели пить, кушать, спать, звали маму. Также до этого девочка (3 года) пыталась выбежать за пределы игровой, но администратор ее увидел, и обратно завела на территорию. Сразу подмечу, что администрация не несёт ответственности за детей! Так же родители подписывают об этом договор, где это чётко прописано! Подошла к администратору с вопросом - где мать и как до нее дозвониться? Админ позвонила этой мамаше, она ответила, мол, что сейчас далеко нахожусь и не смогу приехать. Мамаше звонили раза 3-4. Мы уже хотели вызывать полицию, но тут приехала она. Бедная девочка (года 3) уснула у нас на руках. Когда эта мать появилась на пороге, она зашла как ни в чём не бывало, сделав свое лицо кирпичом! Как так можно оставить своих маленьких детей без воды, без еды, в заведении, где за ними никто не смотрит?! Ещё и на такое длительное время? Вот из-за таких безответственных родителей, дети страдают! Если ты узнала себя, береги детей, и больше никогда так не делай!» - пишут в паблике Аноним 03. 

В комментариях горожане поддержали автора поста: 

- Вызывайте сотрудников органов в следующий раз, подобные недомамаши пусть отвечают за подобное, как можно так детей оставлять?

- Что получается, теперь можно в игровых центрах оставлять детей без присмотра со словами - администрация несёт ответственность? Бред какой-то. 

- Как можно таких маленьких детей оставлять - где попало и с кем попало? Ужас!

- Надо было вызывать полицию, она же их потом в другом месте оставит, - пишут пользователи. 

Фото: Pixabay.com


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