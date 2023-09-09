Общество 09.09.2023 в 13:16

Глава республики Бурятия поделился с жителями своим рецептом котлет

Ингредиенты для блюда Алексей Цыденов купил на ярмарке «СВОЕ»
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Текст: Номер один
Глава республики Бурятия поделился с жителями своим рецептом котлет
  Вчера на ярмарке «СВОЕ» глава республики Алексей Цыденов закупил фермерские продукты и своими руками приготовил котлеты по улан-удэнски, угостив всех желающих. 

- Рецепт придумал на ходу, получилось вкусно! – отметил глава республики. 

Хозяйкам на заметку. Как рассказал автор рецепта, котлеты по-улан-удэнски лепятся  из фарша, который состоит из говядины, лука, кабачков, сыра, одного яйца, молока и белого хлеба. 

Напомним, вчера в столице республики стартовала сельскохозяйственная ярмарка «Свое». Сегодня ярмарка также работает. 

«Друзья, сегодня в Улан-Удэ сельскохозяйственная ярмарка «СВОЕ»! Наши районы и фермеры привезли лучшие товары - овощи, мясо, молоко, ягода, мед, сыры, колбасы. Вкусные, свежие, натуральные продукты можно купить на Площади Советов! Приходите!», - призывает Алексей Цыденов в соцсетях.

Видео процесса изготовления котлет можно посмотреть здесь.

Фото: скриншот 
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