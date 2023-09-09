Глава республики Бурятия поделился с жителями своим рецептом котлет

Вчера на ярмарке «СВОЕ» глава республики Алексей Цыденов закупил фермерские продукты и своими руками приготовил котлеты по улан-удэнски, угостив всех желающих.- Рецепт придумал на ходу, получилось вкусно! – отметил глава республики.Хозяйкам на заметку. Как рассказал автор рецепта, котлеты по-улан-удэнски лепятся из фарша, который состоит из говядины, лука, кабачков, сыра, одного яйца, молока и белого хлеба.Напомним, вчера в столице республики стартовала сельскохозяйственная ярмарка «Свое». Сегодня ярмарка также работает.«Друзья, сегодня в Улан-Удэ сельскохозяйственная ярмарка «СВОЕ»! Наши районы и фермеры привезли лучшие товары - овощи, мясо, молоко, ягода, мед, сыры, колбасы. Вкусные, свежие, натуральные продукты можно купить на Площади Советов! Приходите!», - призывает Алексей Цыденов в соцсетях.Фото: скриншот