Общество 10.09.2023 в 12:57

В Бурятии на Байкале пожаловались на мусор

Дорогостоящая техника, закупленная для уборки, ржавеет возле поселковой администрации
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии на Байкале пожаловались на мусор
В районном паблике Прибайкальского района жители пожаловались на плохие дороги и мусор от туристов, который плохо убирается.

«Несколько лет назад  наши чиновники закупили дорожную технику, которая должна была грейдеровать дороги и вывозить мусор, но в итоге все это свезли и бросили возле поселковой администрации Турки,  сообщают возмущенные жители. – Понятно, если бы не было проблем с мусором, так после туристов остается много отходов, кто это все убирать будет?»

Добавим, что речь идет о дорогостоящей технике МУП «Туркинское». Несколько лет назад муниципалы закупили КАМАЗ, китайский грузовик  HOVO и грейдер. Однако техника поработала недолго. Предприятие в настоящий момент не работает, а суд признал директора муниципального предприятия виновным и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за приписки и хищения.



В итоге закупленная техника осталась фактически бесхозной и была перевезена и брошена возле поселковой администрации.

«Она уже давно стоит под открытым небом и ржавеет, колеса даже сдулись. Зрелище ужасное. Когда закончится эта бесхозяйственность? »

 – возмущаются жители села Турка.
 Будем надеяться, что фактически бесхозная собственность все-же обретет хозяина, а туристические места на Байкале будут освобождаться от мусора своевременно.


Фото: «Номер один».
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