В Бурятии на Байкале пожаловались на мусор

«Несколько лет назад наши чиновники закупили дорожную технику, которая должна была грейдеровать дороги и вывозить мусор, но в итоге все это свезли и бросили возле поселковой администрации Турки, – сообщают возмущенные жители. – Понятно, если бы не было проблем с мусором, так после туристов остается много отходов, кто это все убирать будет?»

«Она уже давно стоит под открытым небом и ржавеет, колеса даже сдулись. Зрелище ужасное. Когда закончится эта бесхозяйственность? » – возмущаются жители села Турка.



В районном паблике Прибайкальского района жители пожаловались на плохие дороги и мусор от туристов, который плохо убирается.Добавим, что речь идет о дорогостоящей технике МУП «Туркинское». Несколько лет назад муниципалы закупили КАМАЗ, китайский грузовик HOVO и грейдер. Однако техника поработала недолго. Предприятие в настоящий момент не работает, а суд признал директора муниципального предприятия виновным и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за приписки и хищения.В итоге закупленная техника осталась фактически бесхозной и была перевезена и брошена возле поселковой администрации.Будем надеяться, что фактически бесхозная собственность все-же обретет хозяина, а туристические места на Байкале будут освобождаться от мусора своевременно.