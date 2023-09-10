Общество 10.09.2023 в 16:41
История жительницы Бурятии вызвала резонанс
О вдове бойца СВО Ольге Ануфриевой узнают далеко за пределами республики (видео)
Текст: Евгения Гармаева
Совсем недавно «Номер один» рассказал необычную историю уроженки Кяхтинского района Ольги Ануфриевой.
История героини «Номер один» Ольги Ануфриевой вызвала резонанс среди жителей Бурятии.
«Mash» опубликовали видеоролик, снятый дома у Ольги. На кадрах показали двух родных дочек погибшего Евгения Ануфриева.
Фото: из личного архива О. Ануфриевой, Н. Нечаевой
История героини «Номер один» Ольги Ануфриевой вызвала резонанс среди жителей Бурятии.
«Прочитав со слезами эту историю, хочется сказать только одно: благословите женщину!»
- пишет читательница «Номер один» Галина.
«Я тоже плакал, хотя я мужик. Пусть великий Будда хранит ее всегда!»
- комментирует житель.
Затем историю Ольги рассказали на масштабах всей страны. Уроженка Кяхты тронула сердца россиян далеко за пределами республики, о ней пишут в соцсетях, в тг-каналах и в федеральном Интернет-СМИ Mash. Тысячи людей пишут женщине слова поддержки.
«Спасибо за верность, жена солдата. Пусть вас бережет ваш ангел хранитель... А воину Евгению - вечная память»,
- добавляет улан-удэнец Андрей.
«Mash» опубликовали видеоролик, снятый дома у Ольги. На кадрах показали двух родных дочек погибшего Евгения Ануфриева.
Фото: из личного архива О. Ануфриевой, Н. Нечаевой