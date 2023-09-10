Общество 10.09.2023 в 16:41

История жительницы Бурятии вызвала резонанс

О вдове бойца СВО Ольге Ануфриевой узнают далеко за пределами республики (видео)
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Текст: Евгения Гармаева
История жительницы Бурятии вызвала резонанс
Совсем недавно «Номер один» рассказал необычную историю уроженки Кяхтинского района Ольги Ануфриевой. 

В Бурятии вдова смогла родить от мужа дочь спустя год после его гибели на СВО
09.09.2023 в 07:00
Напомним, муж женщины Евгений погиб на СВО. Ольга переживала горе утраты и не знала, как ей жить дальше. Но, спустя время после его смерти, она решила выполнить последнее желание своего любимого – подарить ему второго ребенка. Она решилась на подсадку замороженного эмбриона и родила дочь ровно через год после смерти супруга. 

История героини «Номер один» Ольги Ануфриевой вызвала резонанс среди жителей Бурятии. 

«Прочитав со слезами эту историю, хочется сказать только одно: благословите женщину!» 

 - пишет читательница «Номер один» Галина.

«Я тоже плакал, хотя я мужик. Пусть великий Будда хранит ее всегда!»

- комментирует житель.

«Спасибо за верность, жена солдата. Пусть вас бережет ваш ангел хранитель... А воину Евгению - вечная память», 

 - добавляет улан-удэнец Андрей.
Затем историю Ольги рассказали на масштабах всей страны. Уроженка Кяхты тронула сердца россиян далеко за пределами республики, о ней пишут в соцсетях, в тг-каналах и в федеральном Интернет-СМИ Mash. Тысячи людей пишут женщине слова поддержки. 



«Mash» опубликовали видеоролик, снятый дома у Ольги. На кадрах показали двух родных дочек погибшего Евгения Ануфриева.


Фото: из личного архива О. Ануфриевой, Н. Нечаевой
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