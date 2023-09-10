История жительницы Бурятии вызвала резонанс

«Прочитав со слезами эту историю, хочется сказать только одно: благословите женщину!»

- пишет читательница «Номер один» Галина.



«Я тоже плакал, хотя я мужик. Пусть великий Будда хранит ее всегда!»

- комментирует житель.



«Спасибо за верность, жена солдата. Пусть вас бережет ваш ангел хранитель... А воину Евгению - вечная память»,

- добавляет улан-удэнец Андрей.



Совсем недавно «Номер один» рассказал необычную историю уроженки Кяхтинского района Ольги Ануфриевой.Напомним, муж женщины Евгений погиб на СВО. Ольга переживала горе утраты и не знала, как ей жить дальше. Но, спустя время после его смерти, она решила выполнить последнее желание своего любимого – подарить ему второго ребенка. Она решилась на подсадку замороженного эмбриона и родила дочь ровно через год после смерти супруга.История героини «Номер один» Ольги Ануфриевой вызвала резонанс среди жителей Бурятии.Затем историю Ольги рассказали на масштабах всей страны. Уроженка Кяхты тронула сердца россиян далеко за пределами республики, о ней пишут в соцсетях, в тг-каналах и в федеральном Интернет-СМИ Mash. Тысячи людей пишут женщине слова поддержки.«Mash» опубликовали видеоролик, снятый дома у Ольги. На кадрах показали двух родных дочек погибшего Евгения Ануфриева.Фото: из личного архива О. Ануфриевой, Н. Нечаевой