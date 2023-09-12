Повреждение пломбы на водосчетчике

Вопрос: «Что делать, если случайно сорвали пломбу на водосчетчике?»

Юлия Сергеева

При повреждении пломбы на счетчике, необходимо сообщить об этом жилищной или ресурсоснабжающей компании как можно скорее. Штрафы за это нарушение небольшие, а перерасчёт по нормативам потребления может оказаться значительным.

Для этого необходимо:

- написать заявление, указать, когда и как было обнаружено повреждение. Если известна причина, нужно сообщить ее. Возможно, это случилось, когда устраняли аварию.

- сотрудники проверят, вносили ли вовремя оплату по показаниям. Если да, показатели счетчика и последней квитанции совпадут или будут почти одинаковыми, так как повреждение пломбы не влияет на работу прибора.

- подать заявку на повторную опломбировку. Установку новых пломб потребуется оплатить.

Что будет, если продолжить пользоваться счетчиком без пломбы?

- когда жилищники придут планово проверять счетчики, они могут решить, что пломбу сорвали специально, чтобы меньше платить;

- заявителям придется заплатить штраф до 300 рублей и оплатить установку новой пломбы;

- также пересчитают платежи за три месяца по нормативу на человека и умножат на коэффициент 10. Соответственно, это могут быть десятки тысяч рублей.

Если заявители не согласны с перерасчетом, то добиваться правды придется через суд.