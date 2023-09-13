Вопрос: «Как произвести перерасчет за вывоз мусора, если я не жил в квартире все лето?»

Юрий Д.

Если плата за ТКО (твердые коммунальные отходы) взимается по количеству проживающих в квартире граждан, тогда исполнитель услуги может сделать перерасчет.

Перерасчет за вывоз мусора может сделать УК, ТСЖ или другая организация, которая осуществляет управление жилым фондом. Если региональный оператор заключал договор с жителями напрямую, то перерасчет осуществляет он.

Какие документы нужны для перерасчета?

Вариант для садоводов - справка от СНТ, которая подтвердит, что человек летом проживал на своей даче. Подойдут и квитанции об оплате воды и электричества на даче. Также можно предоставить другие документы, которые могут подтвердить факт и продолжительность отсутствия дома.