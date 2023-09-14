Хранение личных вещей в подъезде

Вопрос: «Что из личных вещей можно хранить в подъезде?»

Ирина В.

Хранение велосипедов, колясок и других вещей в подъездах регулируют несколько документов. Статья 36 и Статья 37 Жилищного кодекса РФ говорят, что лестницы и площадки в многоквартирных домах - это общая собственность жителей дома. У каждого есть своя часть. Ее размер прямо пропорционально зависит от площади квартиры. Условно, если у одного соседа квартира 60 метров, а у другого - 30, то у второго доля общей территории будет в два раза меньше.

Использовать свою часть можно с согласия других собственников, гласит 247 статья Гражданского кодекса. Но даже если все договорились, нельзя нарушать пожарные, санитарные, экологические и технические нормы.

Хранить свои вещи в подъезде можно, если они:

- не мешают проходу и выходу - остается минимум 1,2 метра;

- не могут загореться и в принципе гореть. Мебель и стройматериалы, лежащие в подъезде пару лет, пока идет ремонт нельзя хранить.

- не пахнут, не портятся, не привлекают насекомых и грызунов;

-занимают не все место. Можно использовать часть пространства, пропорциональную площади вашей квартиры.

- никто из соседей не против. Желательно получить официальное разрешение на собрании жильцов.

Важно помнить, что подъезд - одно из популярных мест краж.