Проверка сведений о недвижимости онлайн

Вопрос: «Как можно проверить сведения о своей недвижимости?»

Егор Т.

Бесплатно запросить выписку, которая содержит основные сведения об объекте недвижимости можно на Госуслугах. Получить ее может только правообладатель, владелец недвижимости.

Что есть в выписке:

-данные о недвижимости, например, площадь, кадастровая стоимость, местоположение;

- информация о бывших и действующих владельцах и о правах на объект.

Для получения схемы или плана помещения нужно запрашивать платную выписку.

Как использовать?

Можно запросить для себя или при оформлении сделки с жильем. Для проверки подлинности сведений нужно отправить саму выписку и все приложенные файлы: pdf, sig, xml.

Важно помнить, при самостоятельной распечатке документ не имеет юридической силы. Бумажную версию можно распечатать и заверить в МФЦ.