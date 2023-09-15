Проверка сведений о недвижимости онлайн
Вопрос: «Как можно проверить сведения о своей недвижимости?»
Егор Т.
Бесплатно запросить выписку, которая содержит основные сведения об объекте недвижимости можно на Госуслугах. Получить ее может только правообладатель, владелец недвижимости.
Что есть в выписке:
-данные о недвижимости, например, площадь, кадастровая стоимость, местоположение;
- информация о бывших и действующих владельцах и о правах на объект.
Для получения схемы или плана помещения нужно запрашивать платную выписку.
Как использовать?
Можно запросить для себя или при оформлении сделки с жильем. Для проверки подлинности сведений нужно отправить саму выписку и все приложенные файлы: pdf, sig, xml.
Важно помнить, при самостоятельной распечатке документ не имеет юридической силы. Бумажную версию можно распечатать и заверить в МФЦ.