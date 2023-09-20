Вопрос: «Как распознать фальшивые купюры?»

Надежда Александровна В.

Существует несколько способов для определения поддельной купюры:

1. Проверить подлинность купюр можно при помощи специального оборудования. Речь идет не о сложных и дорогих устройствах, которые уместно видеть в банках или магазинах, имеются и «бытовые» модификации, вполне доступные и компактные. Если для вас это актуально (вы часто получаете наличные из разных источников и не всегда уверены в их подлинности), можно приобрести такое устройство и самостоятельно определять подлинность купюр.

2. Можно обратиться в одно из отделений любого банка и попросить проверить подлинность банкноты. Для этой операции потребуется ваш паспорт. Это полезно еще и тем, что, если купюра имеет повреждения, пятна, надрывы, ее заменят на целую и чистую аналогичного достоинства. Но здесь есть один момент. Если купюра будет вызывать подозрения, ее заберут на экспертизу в Банк России. Проверка может длиться до 20 рабочих дней. И если выяснится, что банкнота фальшивая, придется пояснять происхождение денег.

Опасно ли расплачиваться фальшивыми деньгами?

Пытаться расплачиваться купюрами, в которых вы подозреваете фальшивку, опасно. Если будет доказано, что вы имели злой умысел (то есть, специально избавлялись от банкноты, предполагая, что она не действующая), придется отвечать по статье 186 УК РФ, а это грозит большим штрафом и даже лишением свободы.

Какие купюры чаще подделывают?

Подделывают зачастую самые крупные номиналы, «рекордсменкой» является купюра в 5000 рублей.