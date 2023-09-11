Общество 11.09.2023 в 09:26

Два района Улан-Удэ остались без горячей воды

Её не будет двое суток
A- A+
Текст: Константин Воронов
Два района Улан-Удэ остались без горячей воды
Жители двух районов Улан-Удэ - Железнодорожного и Советского – на двое суток останутся без горячей воды. Об этом сообщили в ТГК-14.

«В связи с гидравлическими испытаниями тепловых сетей с 8 утра 11 сентября до 8 утра 13 сентября не будет осуществляться подача горячего водоснабжения потребителям Железнодорожного и Советского районов, которые находятся в зоне тепломагистралей №1, 2, 3 и 4», - сообщили в энергокомпании.

Напомним, из-за ремонта теплотрассы №3 часть жителей этих районов сидела без горячей воды три месяца, начиная с мая. Воду горожанам вернули лишь в начале сентября.

Фото: «Номер один»
Теги
горячая вода

Все новости

В Улан-Удэ у бывших топ-менеджеров «Водоканала» отбирают «золотые парашюты»
11.09.2023 в 09:50
«Единая Россия» уверенно лидирует на выборах Народного Хурала Бурятии
11.09.2023 в 09:45
Два района Улан-Удэ остались без горячей воды
11.09.2023 в 09:26
В Улан-Удэ горел автомобиль
11.09.2023 в 09:13
Досрочный выход на пенсию родителей детей-инвалидов
11.09.2023 в 09:00
Глава Бурятии: «Из моей пятёрки в Хурал пройдут все»
10.09.2023 в 22:35
На выборах депутатов Народного Хурала Бурятии проголосовали 34,73% избирателей
10.09.2023 в 21:36
29% жителей Бурятии посетили выборы
10.09.2023 в 19:19
В Бурятии проголосовал 99-летний ветеран Великой Отечественной войны
10.09.2023 в 18:49
В Бурятии явка избирателей составляет 22%
10.09.2023 в 16:57
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ у бывших топ-менеджеров «Водоканала» отбирают «золотые парашюты»
При увольнении замдиректора и гравбух предприятия получили крупные выплаты
11.09.2023 в 09:50
«Единая Россия» уверенно лидирует на выборах Народного Хурала Бурятии
На третьем месте партия «Новые люди» с 8,43% голосов – и это сенсация минувших выборов
11.09.2023 в 09:45
Досрочный выход на пенсию родителей детей-инвалидов
Основные условия
11.09.2023 в 09:00
История жительницы Бурятии вызвала резонанс
О вдове бойца СВО Ольге Ануфриевой узнают далеко за пределами республики (видео)
10.09.2023 в 16:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru