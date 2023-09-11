Два района Улан-Удэ остались без горячей воды

Жители двух районов Улан-Удэ - Железнодорожного и Советского – на двое суток останутся без горячей воды. Об этом сообщили в ТГК-14.«В связи с гидравлическими испытаниями тепловых сетей с 8 утра 11 сентября до 8 утра 13 сентября не будет осуществляться подача горячего водоснабжения потребителям Железнодорожного и Советского районов, которые находятся в зоне тепломагистралей №1, 2, 3 и 4», - сообщили в энергокомпании.Напомним, из-за ремонта теплотрассы №3 часть жителей этих районов сидела без горячей воды три месяца, начиная с мая. Воду горожанам вернули лишь в начале сентября.Фото: «Номер один»