В Улан-Удэ у бывших топ-менеджеров «Водоканала» отбирают «золотые парашюты»

Октябрьский райсуд Улан-Удэ удовлетворил иски прокуратуры Бурятии, которая выявила факты незаконной выплаты выходных пособий бывшему руководящему составу МУП «Водоканал».«В нарушение Трудового кодекса РФ в 2021 году при увольнении по соглашению сторон заместителя руководителя и главного бухгалтера МУПа из фонда предприятия им были выплачены выходные пособия на общую сумму почти 1,2 млн. рублей», - сообщили в прокуратуре.Чтобы взыскать с бывших работников незаконно полученные выплаты и вернуть их предприятию, надзорное ведомство обратилось в суд. Райсуд требования прокуратуры удовлетворил, но решения еще не вступили в законную силу. Вероятно, ответчики их обжалуют в вышестоящей инстанции.Фото: «Номер один»