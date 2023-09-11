Общество 11.09.2023 в 09:50
В Улан-Удэ у бывших топ-менеджеров «Водоканала» отбирают «золотые парашюты»
При увольнении замдиректора и главбух предприятия получили крупные выплаты
Текст: Константин Воронов
Октябрьский райсуд Улан-Удэ удовлетворил иски прокуратуры Бурятии, которая выявила факты незаконной выплаты выходных пособий бывшему руководящему составу МУП «Водоканал».
«В нарушение Трудового кодекса РФ в 2021 году при увольнении по соглашению сторон заместителя руководителя и главного бухгалтера МУПа из фонда предприятия им были выплачены выходные пособия на общую сумму почти 1,2 млн. рублей», - сообщили в прокуратуре.
Чтобы взыскать с бывших работников незаконно полученные выплаты и вернуть их предприятию, надзорное ведомство обратилось в суд. Райсуд требования прокуратуры удовлетворил, но решения еще не вступили в законную силу. Вероятно, ответчики их обжалуют в вышестоящей инстанции.
Фото: «Номер один»
«В нарушение Трудового кодекса РФ в 2021 году при увольнении по соглашению сторон заместителя руководителя и главного бухгалтера МУПа из фонда предприятия им были выплачены выходные пособия на общую сумму почти 1,2 млн. рублей», - сообщили в прокуратуре.
Чтобы взыскать с бывших работников незаконно полученные выплаты и вернуть их предприятию, надзорное ведомство обратилось в суд. Райсуд требования прокуратуры удовлетворил, но решения еще не вступили в законную силу. Вероятно, ответчики их обжалуют в вышестоящей инстанции.
Фото: «Номер один»
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