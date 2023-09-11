В Бурятии растет число изнасилований, мошенничеств и вымогательств

В январе–августе 2023 года в Бурятии зарегистрировано 13129 преступлений, что на 4,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года, сообщили в республиканской прокуратуре.В частности, сократилось количество убийств и покушений на убийство (-33%), грабежей (-17%), краж (-14%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-9%), оружия (‑30%).В то же время отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений (+3,7%), изнасилований и покушений на изнасилование (+16%), мошенничеств (+63%), вымогательств (+41%).Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (-12%). Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 26%.Почти на 55% возросло количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.Фото: «Номер один»