Общество 11.09.2023 в 10:05

В Бурятии растет число изнасилований, мошенничеств и вымогательств

Вместе с тем сократилось количество краж, грабежей и убийств
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии растет число изнасилований, мошенничеств и вымогательств
В январе–августе 2023 года в Бурятии зарегистрировано 13129 преступлений, что на 4,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года, сообщили в республиканской прокуратуре.

В частности, сократилось количество убийств и покушений на убийство (-33%), грабежей (-17%), краж (-14%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-9%), оружия (‑30%).

В то же время отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений (+3,7%), изнасилований и покушений на изнасилование (+16%), мошенничеств (+63%), вымогательств (+41%).

Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (-12%). Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 26%.

Почти на 55% возросло количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Фото: «Номер один»
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