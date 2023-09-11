В Улан-Удэ хитрый хаски сам запрыгнул в машину к волонтерам

В благотворительном фонде «Собака счастья» рассказали умилительную историю. На выходных бездомный хаски сам запрыгнул к волонтерам в машину.

«Вчера нас нашел хаски! Да, это тот случай, когда не мы нашли собаку, а собака - нас. Увидев припаркованную машину с открытой дверью, он решил, что самое время лечь на заднее сиденье и выспаться. Тем более, что, вроде, никто и не против»,

- удивляются активисты фонда.



Теперь для голубоглазого красавца ищут ответственных хозяев. Важно, чтобы жители знали особенности активной породы.



«Явно приучен к поездкам, ходит на поводке, контактный и очень добрый. Ищем старых или новых хозяев!»

- обращаются в фонде.



Телефон для связи: 89676200998. Подробности в фонде "Собака счастья".





Фото: "Собака счастья"