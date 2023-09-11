Общество 11.09.2023 в 15:08
Жительница Бурятии взяла кредит по копии чужого паспорта
Кредит регулярно платила, но уголовного дела за мошенничество это не отменяет
Текст: Номер один
В Бурятии дознанием отдела полиции о Джидинскому району расследуется уголовное дело по факту мошенничества при оформлении кредитных обязательств.
Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, в полицию обратилась 43-летняя жительница села Петропавловка. Она рассказала о том, что в банке ей отказали в займе в связи с недостоверной подписью. Выяснилось, что месяцем ранее на ее имя в режиме онлайн неизвестной были взяты два кредита общей суммой более 157 тыс рублей.
Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, в результате которых личность подозреваемой была установлена. Ею оказалась 59-летняя знакомая потерпевшей, располагавшая копией паспорта заявительницы. Когда в кредитном учреждении злоумышленнице отказали в выдаче займа из-за плохой кредитной истории, она вспомнила о наличии у нее с давнего времени копии чужого документа и воспользовалась этими данными при оформлении кредита. На полученные деньги женщина приобрела себе в дом новую мебель.
Отметим, что сельчанка исправно вносила платежи по займам, полагая, что в таком случае потерпевшая ни о чем не узнает. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась и уже в полном объеме возместила причиненный ущерб.
Максимальное наказание, согласно санкциям статьи – лишение свободы на срок до двух лет.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, в полицию обратилась 43-летняя жительница села Петропавловка. Она рассказала о том, что в банке ей отказали в займе в связи с недостоверной подписью. Выяснилось, что месяцем ранее на ее имя в режиме онлайн неизвестной были взяты два кредита общей суммой более 157 тыс рублей.
Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, в результате которых личность подозреваемой была установлена. Ею оказалась 59-летняя знакомая потерпевшей, располагавшая копией паспорта заявительницы. Когда в кредитном учреждении злоумышленнице отказали в выдаче займа из-за плохой кредитной истории, она вспомнила о наличии у нее с давнего времени копии чужого документа и воспользовалась этими данными при оформлении кредита. На полученные деньги женщина приобрела себе в дом новую мебель.
Отметим, что сельчанка исправно вносила платежи по займам, полагая, что в таком случае потерпевшая ни о чем не узнает. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась и уже в полном объеме возместила причиненный ущерб.
Максимальное наказание, согласно санкциям статьи – лишение свободы на срок до двух лет.
Фото: «Номер один»