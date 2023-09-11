Общество 11.09.2023 в 15:26

На ВСЖД количество случаев травмирования несовершеннолетних сократилось на 70%

Этого удалось достичь благодаря профилактической работе железнодорожников и транспортных полицейских
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Текст: Номер один
На ВСЖД количество случаев травмирования несовершеннолетних сократилось на 70%
На Восточно-Сибирской магистрали с начала 2023 года зафиксировано два случая травмирования несовершеннолетних. Это на 70% меньше, чем в прошлом году. Случаев гибели детей на железнодорожной инфраструктуре не допущено, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Положительного результата удалось достичь благодаря масштабной профилактической работе, которую железнодорожники регулярно проводят совместно с транспортными полицейскими. ВСЖД реализует комплекс информационно-разъяснительных мероприятий по правилам нахождения на объектах железнодорожного транспорта, участвует в акциях по безопасности.

Напомним, весь сентябрь на ВСЖД будет проходить месячник «Уступи дорогу поездам». В его рамках для детей будут организованы уроки безопасности в учебных учреждениях, экскурсии и выездные мероприятия на железнодорожных объектах.

Фото: ВСЖД
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