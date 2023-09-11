На ВСЖД количество случаев травмирования несовершеннолетних сократилось на 70%

На Восточно-Сибирской магистрали с начала 2023 года зафиксировано два случая травмирования несовершеннолетних. Это на 70% меньше, чем в прошлом году. Случаев гибели детей на железнодорожной инфраструктуре не допущено, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Положительного результата удалось достичь благодаря масштабной профилактической работе, которую железнодорожники регулярно проводят совместно с транспортными полицейскими. ВСЖД реализует комплекс информационно-разъяснительных мероприятий по правилам нахождения на объектах железнодорожного транспорта, участвует в акциях по безопасности.Напомним, весь сентябрь на ВСЖД будет проходить месячник «Уступи дорогу поездам». В его рамках для детей будут организованы уроки безопасности в учебных учреждениях, экскурсии и выездные мероприятия на железнодорожных объектах.Фото: ВСЖД