На Верхней Березовке в Улан-Удэ построят новый корпус Центра восточной медицины

В рамках Восточного экономического форума подписано соглашение о строительстве нового корпуса Центра восточной медицины в Улан-Удэ. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, соглашение подписали замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков и зампред правительства Бурятии Екатерина Кочетова.Строительство корпуса запланировано на Верхней Берёзовке при помощи средств «Дальневосточной концессии» – механизма частно-государственного партнёрства. В рамках проекта будет разработана необходимая проектная документация, проведены строительно-монтажные работы, закуплено оборудование и инвентарь. Инвестиции в проект составят порядка 3,6 млрд рублей.Необходимость в медицинском сооружении на 150 мест с бальнеологическим отделением вызвано большим спросом населения на услуги Центра восточной медицины. Цель проекта — улучшение доступности помощи с применением технологий восточной медицины и увеличение охвата пациентов до 225 человек в месяц.«Хочу поблагодарить всех, благодаря кому на карте Дальнего Востока возникают новые предприятия, – инвесторов, которые принимают решения о запуске новых проектов и модернизации действующих производств, строителей, которые своими руками создают эти заводы и другие объекты. Благодаря их труду развивается Дальний Восток, появляются новые высокооплачиваемые рабочие места, выполняются решения, принятые президентом России Владимиром Путиным. Мы будем и дальше оказывать бизнесу поддержку в реализации проектов в дальневосточных регионах», – сказал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.Фото: пресс-служба правительства Бурятии