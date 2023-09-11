Общество 11.09.2023 в 16:30
Приемная семья для пожилых людей
Лучшая форма жизни – семейная
Текст: Иван Иванов
Учреждение не сравнится с домом, где есть близкие, заботящиеся о человеке. Именно поэтому в Бурятии уже много лет действует технология «приемная семья для пожилых и инвалидов», которая в рамках национального проекта «Демография» стала частью пилотного проекта по долговременному уходу для пожилых людей.
Ежегодно в Бурятии создается более 20 таких приемных семей.
Фото и видео: Минсоцзащиты Бурятии
Ежегодно в Бурятии создается более 20 таких приемных семей.
Забота и уход со стороны опекуна позволяет сохранять психологическое здоровье пожилых людей, что в свою очередь напрямую способствует продлению активного долголетия.
Фото и видео: Минсоцзащиты Бурятии