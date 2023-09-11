Общество 11.09.2023 в 16:28

В Бурятии 19-летний сельчанин жестоко убил 51-летнего собутыльника

Злоумышленник ударил хозяина дома клинком  в бедро, после добивал палкой
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В Бурятии 19-летний сельчанин жестоко убил 51-летнего собутыльника
В Бурятии 5 сентября днем в одном из домов села Усть-Брянь Заиграевского района  обнаружено тело 51-летнего мужчины с признаками криминального наступления смерти. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.      
                
По подозрению в совершении преступления задержан 19-летний знакомый покойного мужчины. В ходе проведенного допроса он дал подробные показания об обстоятельствах совершенного убийства. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, 4 сентября вечером обвиняемый вместе со своим знакомым у него дома распивал спиртные напитки. Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения между ними произошел конфликт.  В ходе ссоры злоумышленник внезапно нанес клинком удар в бедро собеседника, после чего он выбежал в ограду дома и, вооружившись деревянной палкой, продолжил избивать мужчину в доме. Через некоторое время в результате причиненных повреждений потерпевший скончался. На следующий день тело мужчины обнаружил его сосед. С места происшествия молодой человек скрылся.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.

Фото: buryatia.sledcom.ru
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