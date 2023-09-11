В Бурятии 19-летний сельчанин жестоко убил 51-летнего собутыльника

В Бурятии 5 сентября днем в одном из домов села Усть-Брянь Заиграевского района обнаружено тело 51-летнего мужчины с признаками криминального наступления смерти. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По подозрению в совершении преступления задержан 19-летний знакомый покойного мужчины. В ходе проведенного допроса он дал подробные показания об обстоятельствах совершенного убийства. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.По данным следствия, 4 сентября вечером обвиняемый вместе со своим знакомым у него дома распивал спиртные напитки. Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения между ними произошел конфликт. В ходе ссоры злоумышленник внезапно нанес клинком удар в бедро собеседника, после чего он выбежал в ограду дома и, вооружившись деревянной палкой, продолжил избивать мужчину в доме. Через некоторое время в результате причиненных повреждений потерпевший скончался. На следующий день тело мужчины обнаружил его сосед. С места происшествия молодой человек скрылся.В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.Фото: buryatia.sledcom.ru