Общество 11.09.2023 в 16:58

В Бурятии продлили запрет на посещение лесов

Исключение - только специалисты, чья работа связана с лесными массивами
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии продлили запрет на посещение лесов

Запрет на пребывание в лесах республики продлили до 1 октября, сообщает администрация города. Исключением являются работы, связанные с охраной лесов от пожаров, воспроизводству лесов и уходу за ними, а также аварийно-спасательные работы. Также в распоряжение добавлен пункт, которым разрешено посещение лесов для заготовки дикоросов и сбора лекарственных растений для собственных нужд.

«В лесах и на прилегающих к ним территориях запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня, включая сжигание порубочных остатков, мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях», 

- напоминают в администрации города.
Ограничения не распространяются на сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение островов Комсомольский, Богородский, футбольного поля на Верхней Березовке, мест проведения общегородских массовых мероприятий, баз отдыха, стадионов, детских лагерей, здравниц, пешеходной тропы «Юбилейная» и тропы здоровья «Байкальская экологическая тропа».

Горожанам разрешены к посещению следующие территории:

- мкр. Верхняя Березовка: Аршанское участковое лесничество, примыкающий лесной квартал к Этнографическому музею народов Забайкалья», лесные кварталы за кафе «Кулькисон»;

- мкр. Аршан: лесные кварталы за буддийским культурным центром «Римпоче Багша»;

- 6 км Спиртзаводской трассы: левая сторона автодороги города Улан-Удэ до стелы Тарбагатайского района, Октябрьское участковое лесничество;

- примыкающий лесной квартал к мкрн Тальцы. Октябрьское участковое лесничество. Лесной квартал № 1;

- примыкающий лесной квартал к мкр. Загорск. Аршанское участковое лесничество. Лесной квартал № 44;

- мкр. Восточный. Аршанское участковое лесничество. Лесные кварталы № 33, № 39;

- примыкающие лесные кварталы к мкр. ст. Дивизионная. Аршанское участковое лесничество. Лесные кварталы №12, №13.


Фото: Номер один

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