Общество 12.09.2023 в 09:15
В Бурятии стартовал месячник трезвости
«Территория трезвости» в республике постепенно расширяется
Текст: Константин Воронов
11 сентября Минздрав Бурятии объявил о старте месячника трезвости.
Как сообщила министр здравоохранения Евгения Лудупова, в Бурятии постепенно расширяется «территории трезвости». В 18 сельских поселениях введен полный запрет на продажу алкоголя, еще в 15 – частичный.
«На сегодня ограничено время продажи алкоголя, стало больше дней, когда продажа спиртосодержащих напитков запрещена. Созданы группы в поддержу выздоравливающих от алкогольной зависимости. Праздничные мероприятия становятся трезвыми, и это не может не радовать. Главное - соблюдать умеренность в питье, беречь себя и своих близких», - написала Евгения Лудупова в соцсетях.
Фото: «Номер один»
Как сообщила министр здравоохранения Евгения Лудупова, в Бурятии постепенно расширяется «территории трезвости». В 18 сельских поселениях введен полный запрет на продажу алкоголя, еще в 15 – частичный.
«На сегодня ограничено время продажи алкоголя, стало больше дней, когда продажа спиртосодержащих напитков запрещена. Созданы группы в поддержу выздоравливающих от алкогольной зависимости. Праздничные мероприятия становятся трезвыми, и это не может не радовать. Главное - соблюдать умеренность в питье, беречь себя и своих близких», - написала Евгения Лудупова в соцсетях.
Фото: «Номер один»
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