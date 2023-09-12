В Бурятии стартовал месячник трезвости

11 сентября Минздрав Бурятии объявил о старте месячника трезвости.Как сообщила министр здравоохранения Евгения Лудупова, в Бурятии постепенно расширяется «территории трезвости». В 18 сельских поселениях введен полный запрет на продажу алкоголя, еще в 15 – частичный.«На сегодня ограничено время продажи алкоголя, стало больше дней, когда продажа спиртосодержащих напитков запрещена. Созданы группы в поддержу выздоравливающих от алкогольной зависимости. Праздничные мероприятия становятся трезвыми, и это не может не радовать. Главное - соблюдать умеренность в питье, беречь себя и своих близких», - написала Евгения Лудупова в соцсетях.Фото: «Номер один»