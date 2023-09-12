Власти Бурятии обещают полностью отремонтировать дорогу до села Сосново-Озерское

К 2030 году дорогу от Улан-Удэ до села Сосново-Озерское полностью отремонтируют. Об этом заявил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников во время рабочей поездки в Кижингинский район. Высокопоставленный чиновник проинспектировал ход ремонта на региональных дорогах Улан-Удэ - Романовка - Чита и Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск.На сегодня на участке 16-26 км автодороги Улан-Удэ - Романовка - Чита рабочие приступили к укладке асфальта. Идет ремонт мостов, их здесь четыре. Также на объекте уложено 15 гофрированных металлических водопропускных труб. Ввести участок в эксплуатацию планируется в следующем году.«Качество работ удовлетворяет всем нормам и требованиям. В настоящее время введены требования по фракции щебня, и подрядчик доложил, как они эту норму отрабатывают. Есть небольшие проблемы, например, пришлось переустраивать сито на щебеночном заводе, но этот вопрос решается. Подрядчик гарантирует, что планируемый объем асфальта на этот год, на протяжении 6 км будет уложен. На мостах также идет активная работа. Подрядчику необходимо, пока позволяет теплая погода и, если дождей будет меньше, наверстать небольшое отставание от графика», – отметил Евгений Луковников.На соседнем участке с 26 по 58 км также завершается асфальтирование, уже переустроено более 50 водопропускных труб и отремонтировано 5 мостов.«На этот год предусмотрено финансирование в размере 380 млн. рублей. Должны были по плану завершить объект в 2025 году, но подрядчик идет с опережением, поэтому введем этот участок в этом году. Сейчас на участке завершается укладка асфальтобетонного покрытия и устройство водоотводных сооружений», - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.Всего на дороге Улан-Удэ – Романовка - Чита идет ремонт четырех участков: 16-26 км, 26-58 км, 200-234 км и 357-387 км. Ранее были введены в эксплуатацию участки 90-93 км и 264-294 км.«Село Сосново-Озерское находится на 300 км этой дороги. Планируем, что к 2030 году дорога до села будет полностью отремонтирована. Так, разработана проектная документация и в ближайшие годы приступим к работам на таких сложных участках как 180-195 и 264-294 км», - отметил Евгений Луковников.Зампред правительства также проинспектировал работы на автодороге Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга - Хоринск. Работы на участке 135-150 км начались в мае и уже завершаются. Уложен асфальт, ведутся работы по устройству остановочных карманов, обочин. Здесь будет установлено освещение, которое изначально не было предусмотрено проектом.Фото: Минтранс Бурятии