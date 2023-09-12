В Улан-Удэ приставы помогли горожанке вернуть деньги за комнату в общаге

В Улан-Удэ судебные приставы помогли горожанке вернуть деньги за купленную комнату, находящуюся в доме, строительство которого признано незаконным, сообщили в республиканском управлении ФССП.Как выяснилось в ходе судебного заседания, между горожанкой и строительной компанией был заключен договор беспроцентного займа, по условиям которого ответчик в счет займа обязался передать благоустроенную комнату для заселения и дальнейшего оформления в собственность в общежитии коридорного типа. Женщина со своей стороны условия выполнила, ключи от нового жилья от застройщика получила, только вот зарегистрировать свое право собственности на недвижимость не смогла. Застройщиком при строительстве дома были допущены нарушения.По решению суда строительная компания должна была выплатить без малого 990 тысяч рублей. В эту сумму вошли уплаченные по договору займа денежные средства, проценты, компенсация морального вреда и штраф.Добровольно исполнять решения суда и выплачивать долг компания не стала. Вернуть денежные средства помогли в Службе судебных приставов.«После возбуждения исполнительного производства в отношении компании-должника был вынесен запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств и недвижимого имущества. За злостное уклонение от исполнения судебного решения организация была предупреждена по ст. 315 УК РФ», – отмечают в УФССП по Бурятии.После принятого комплекса мер решения суда исполнено, деньги выплачены в полном объеме и перечислены взыскательнице.Фото: r03.fssp.gov.ru