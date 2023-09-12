Южное побережье Байкала чистят от древесного хлама

Специалисты «Востсибрегионводхоз» (филиал Центррегионводхоза Росводресурсов) собрали 850 кубических метров древесины из акватории Байкала благодаря нацпроекту «Экология», сообщили в пресс-службе минприроды РФ.После интенсивных дождей в июле этого года берега оказались захламлены деревьями – их принесли с гор южные реки. Объем наносов оценивается в 1000 кубических метров. Для эффективной и быстрой уборки задействовали гидроманипулятор, КамАЗы со специальными кранами, самосвалы и мини-погрузчик.«Расчистка началась на третий день. Понадобилось очень короткое время для переброски спецмашин в район чрезвычайной ситуации. На работах в районе Байкальска и Утулика мы задействовали всю имеющуюся в филиале технику. Работали сверхурочно, без выходных. На некоторые участки приходилось возвращаться дважды или трижды, поскольку древесина появлялась повторно. При этом старались не мешать отдыхающим на берегу – основной этап расчистки пришёлся на разгар туристического сезона», - рассказал врио директора «Востсибрегионводхоз» Юрий Вельдяев.Работы проходят на участке площадью почти 50 гектаров. Отходы в основном скопились в устьях рек Солзан и Харлахта. На сегодня большую часть древесного хлама уже собрали, для полной расчистки понадобится еще недели две. После этого специалисты сосредоточатся на участке в районе Мурино Иркутской области, а также Выдрино и Бабушкин в Бурятии.В плане филиала на 2023 год – расчистка от древесного хлама и мусора 245 гектаров озера Байкал, Иркутского и Братского водохранилищ. На эти цели Росводресурсы направили 22,8 млн рублей. По предварительной оценке, из-за чрезвычайной ситуации объем собранной древесины превысит плановый почти в два раза. Завершить работу на всех участках планируется до конца октября.Фото: mnr.gov.ru