Общество 12.09.2023 в 10:56

В Бурятии матери восьмерых детей помогли устроить дочь в школу

Из-за переезда жители не могли отыскать учебное заведение для ребенка - им отказывали
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии матери восьмерых детей помогли устроить дочь в школу

На прошедшей неделе в аппарат Уполномоченной по правам ребенка в Бурятии обратилась многодетная семья, которая переехала в город из района. В семье восемь детей, пятеро из которых – школьники.

«Родители столкнулись с проблемой устройства дочки - восьмиклассницы в школу. В одной школе не прошли испытания, в другой уже нет мест. Маме, ухаживающей за двумя полуторагодовалыми малышами, затруднительно обходить школы города в поисках свободного места», 

- сообщила Наталья Ганькина.
При содействии Комитета по образованию города проблема решилась в течение суток. Нашли свободное место в школе, максимально приближенной к новому месту жительства семьи. Девочка приступила в занятиям.




Фото: Номер один

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