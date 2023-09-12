В Бурятии матери восьмерых детей помогли устроить дочь в школу

На прошедшей неделе в аппарат Уполномоченной по правам ребенка в Бурятии обратилась многодетная семья, которая переехала в город из района. В семье восемь детей, пятеро из которых – школьники.

«Родители столкнулись с проблемой устройства дочки - восьмиклассницы в школу. В одной школе не прошли испытания, в другой уже нет мест. Маме, ухаживающей за двумя полуторагодовалыми малышами, затруднительно обходить школы города в поисках свободного места»,

- сообщила Наталья Ганькина.



При содействии Комитета по образованию города проблема решилась в течение суток. Нашли свободное место в школе, максимально приближенной к новому месту жительства семьи. Девочка приступила в занятиям.







Фото: Номер один