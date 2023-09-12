Общество 12.09.2023 в 11:41

Пожилым жителям Бурятии помогают более 120 сиделок

Для пожилого человека – это не просто помощник, но еще верный друг
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Текст: Иван Иванов
Пожилым жителям Бурятии помогают более 120 сиделок
Система долговременного ухода, внедряемая в рамках нацпроекта «Демография», помогает пожилым людям получать качественный уход и продолжать жить дома, не прибегая к услугам домов престарелых. Одним из элементов системы являются помощники по уходу или сиделки.

Сиделки стараются учитывать индивидуальные потребности пожилого человека и с большим вниманием оказывают необходимые услуги по уходу. Сегодня в Бурятии такие услуги оказывают более 120 специалистов, прошедших специальное обучение.



Фото и видео: Минсоцзащиты Бурятии

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