Общество 12.09.2023 в 12:09
В Улан-Удэ обнародовали график подключения жилых домов к теплу
Отопление буду подключать в течение 10 дней
Текст: Константин Воронов
По распоряжению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова отопительный сезон в Улан-Удэ начнется 14 сентября. Как сообщили в мэрии города, запуск системы отопления будет происходить в течение 10 дней для равномерной подачи тепла и регулировки гидравлического режима.
До 14 сентября все объекты жилищно-коммунального комплекса города должны быть подготовлены к началу отопительного сезона.
С графиком подключения жилых домов к теплу можно ознакомиться на сайте городской администрации.
Фото: мэрия Улан-Удэ
До 14 сентября все объекты жилищно-коммунального комплекса города должны быть подготовлены к началу отопительного сезона.
С графиком подключения жилых домов к теплу можно ознакомиться на сайте городской администрации.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Тегиотопительный сезон