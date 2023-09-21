Общество 21.09.2023 в 09:00

Регистрация права собственности на недвижимость

Как это сделать онлайн?
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Регистрация права собственности на недвижимость
Pixabay

Вопрос: «Можно ли онлайн зарегистрировать право собственности на недвижимость?» 

Оксана С., г. Улан-Удэ

На Госуслугах теперь можно зарегистрировать право собственности на недвижимость, если данные о ней уже есть в ЕГРН.

Чтобы зарегистрировать собственность на новую недвижимость нужно:

1. Выбрать раздел "Возникновение права на недвижимость".

2. Указать вид собственности, которую хотите зарегистрировать.

3. Выбрать объект недвижимости.

4. Указать сведения из ЕГРН, например, кадастровый номер или адрес и площадь.

5. Подписать заявление при помощи приложения «Госключ».

Если этих сведений нет, зарегистрировать собственность не получится. Также, кроме регистрации прав на недвижимость можно отправить недостающие сведения, если гражданин подавал заявление в МФЦ или онлайн, но допустил ошибку или предоставил не все документы.

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