Регистрация права собственности на недвижимость
Вопрос: «Можно ли онлайн зарегистрировать право собственности на недвижимость?»
Оксана С., г. Улан-Удэ
На Госуслугах теперь можно зарегистрировать право собственности на недвижимость, если данные о ней уже есть в ЕГРН.
Чтобы зарегистрировать собственность на новую недвижимость нужно:
1. Выбрать раздел "Возникновение права на недвижимость".
2. Указать вид собственности, которую хотите зарегистрировать.
3. Выбрать объект недвижимости.
4. Указать сведения из ЕГРН, например, кадастровый номер или адрес и площадь.
5. Подписать заявление при помощи приложения «Госключ».
Если этих сведений нет, зарегистрировать собственность не получится. Также, кроме регистрации прав на недвижимость можно отправить недостающие сведения, если гражданин подавал заявление в МФЦ или онлайн, но допустил ошибку или предоставил не все документы.