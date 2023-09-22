Накопительная часть пенсии

Вопрос: «Как получить накопительную часть пенсии?»

Татьяна

Получить накопительную часть пенсии могут женщины по достижению 55 лет и мужчины от 60 лет и старше. Для этого необходимо подать заявление в личном кабинете на сайте СФР или на портале «Госуслуг». Накопительную часть пенсии граждане можно получить несколькими способами.

Единовременно. Все пенсионные накопления выплачиваются сразу одной суммой, если их размер составляет не более 5% от общей пенсии по старости.

Ежемесячно на определенный срок. Выплачивается в течение периода, который определит заявитель, но не менее 10 лет. Назначается гражданам, сформировавшим пенсионные накопления за счет взносов в рамках программы государственного софинансирования пенсий, средств маткапитала, направленных на формирование будущей пенсии, и доходов от их инвестирования. В этом случае сумма пенсионных накоплений делится на число месяцев и ежемесячно выплачивается к пенсии.

Ежемесячно и пожизненно. Право на нее имеют те, у кого размер накопительной пенсии составляет более 5% по отношению к сумме размера страховой и накопительной пенсий. Рассчитывается эта выплата по формуле: сумма пенсионных накоплений на счете делится на 264 месяца (ожидаемый период выплат на 2023 год).

С начала 2023 года накопительную часть пенсии оформили почти 2 тысячи жителей Липецкой области. Всего, начиная с 2012 года, накопительную пенсию получили больше 130 тысяч липчан.

Напомним, что накопительная пенсия формировалась у двух категорий граждан:

- работающие мужчины 1953-1966 годов рождения и женщины 1957-1966 годов. За них работодатель перечислял страховые взносы на накопительную пенсию с 2002 по 2004 годы в размере 2% от фонда оплаты труда;

- работающие граждане, рожденные в 1967 году и позднее. За них работодатель перечислял страховые взносы на накопительную пенсию с 2002 по 2014 года, а размер взноса постепенно вырос с 2% от фонда оплаты труда до 6%.

Главное отличие накопительной пенсии от страховой состоит в том, что гражданин мог самостоятельно инвестировать все средства пенсионных накоплений в государственный или негосударственный пенсионный фонд в зависимости от волеизъявления гражданина с целью дополнительного дохода.

С 2014 года формирование накопительной пенсии приостановлено, взносы работодателей в Социальный фонд полностью направляются на формирование страховой пенсии. Имеющиеся накопления по-прежнему доступны для инвестирования.

Получить информацию о сумме своей накопительной пенсии и инвестиционном доходе гражданин может, заказав выписку со своего пенсионного счета на портале госуслуг. Если средства пенсионных накоплений формировались в негосударственном пенсионном фонде, обращаться нужно в соответствующий НПФ.