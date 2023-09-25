Восстановление водительских прав

Вопрос: «Меня лишили прав. Можно ли их восстановить?»

Сергей Георгиевич

Вернуть водительские права можно после окончания срока лишения. Его отсчитывают со дня вступления в силу постановления суда или со дня, когда вы сдали права на хранение в ГИБДД.

Как восстановить права:

- получить медсправку по форме № 003-В/у, если причина лишения - вождение в нетрезвом виде. В остальных случаях она не нужна;

- записаться на экзамен в отделение ГИБДД, в которое были сданы права;

- сдайть экзамен. Если вам удобнее получить права в другом подразделении, подайте заявление туда. Но это нужно сделать не позднее 30 дней до окончания срока лишения. Экзамен в таком случае нужно будет сдать там же;

- уплатить штрафы за нарушение ПДД, если они есть;

- получить водительские права.