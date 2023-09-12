В Улан-Удэ жители жалуются на бомжей, которые оккупировали бывшую остановку

В столице Бурятии жители 44 квартала просят демонтировать бывший остановочный пункт. Местная скамейка стала центром притяжения для лиц без определенного места жительства, пишут в местном паблике «Аноним 03»

«Бывшая остановка 44 квартал. Куда можно обратиться, чтобы демонтировали эту скамейку и, в целом, уже не действующую остановку. Постоянно здесь собираются люди без определенного места жительства, пьют, орут, устраивают туалет. Полнейшая антисанитария, рядом торговые павильоны, место проходимое»,

- сообщает автор поста.



По словам горожанина, он уже вызывал полицию, обращался в сотрудникам соц.защиты, а также в администрацию Октябрьского района, однако реакции не последовало. Автор обращается к властям с просьбой решить вопрос.

В комментариях многие горожане сочувствуют бездомным и предлагают свои варианты решения проблемы.



«Постройте казармы, где будет ночевать человек без определенного места жительства. Не от хорошей жизни они стали такими. Почему только люди простые должны помогать им. Что с них взять? Они выживают как могут. Работу им точно никто не даст. С этой ямы выбираются только сильнейшие. Надо, чтобы они знали, что у них есть, где переночевать, и что их там накормят ужином. Только с тем условием, что они трезвые. (…) Вот и будет у них мотивация, чтобы не пить. Там дальше – больше. И работа найдется, и жизнь наладится, и семья появится. Надо начинать с малого»,

- считает улан-удэнец Александр.



«Не дай бог оказаться в такой ситуации каждому из нас»,

- комментирует горожанка Юлия.







Фото: "Аноним 03"