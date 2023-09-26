Биометрия: вопросы и ответы

Вопрос: «Правда ли, что биометрию могут собрать без моего согласия?»

Мунко Б.

Биометрия - физиологическая и биологическая информация о человеке, с помощью которой подтверждают личность: лицо, отпечаток пальца, голос. В России работает государственная Единая биометрическая система (ЕБС). С ее помощью можно получать услуги без паспорта и даже дистанционно.

Рассмотрим основные вопросы, касающиеся биометрии.

Могут ли биометрию собирать без согласия гражданина? Нет. Чтобы сдать биометрию, нужно написать письменное согласие.

Что такое отказ от биометрии и зачем он нужен? В какой срок можно отказаться от биометрии? Если гражданин сдавал биометрические данные, отказаться от их использования можно в любой момент. Сделать это легко на «Госуслугах» или в МФЦ. После отказа информацию о гражданине удалят. Если гражданин не сдавал биометрию, то его данных в базе нет.

Что делать, если человек не помнит, куда сдавал биометрию? На портале госуслуг в разделе «Биометрия» можно найти всю информацию о доступной биометрии и при желании удалить ее.

Возможен ли сбор биометрии без ведома гражданина через камеру в банкомате или соцсети? Сбор биометрии для оказания услуг кроме как в ЕБС запрещен. Сдать данные в систему можно только через мобильное приложение «Госуслуги Биометрия», в банках и скоро в МФЦ.

Будут ли следить за гражданином на улице с использованием ЕБС? ЕБС не подключена к камерам видеонаблюдения и не применяется для слежки. Мало того, это запрещено законом. Использовать ЕБС можно только для оказания услуг в гражданской сфере.

Может ли биометрия утечь из какой-либо организации? Коммерческим организациям запретили собирать биометрию для оказания услуг с июня 2023 года. Информация о гражданине есть только в ЕБС, которая соответствует требованиям государственных систем.