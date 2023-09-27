Права в поездках по России
Вопрос: «Какие права мы имеем во время путешествий по России?»
Дарима Доржиевна Ц.
Во время поездок можно:
- арендовать автомобиль, если есть водительское удостоверение;
- сдавать или менять билеты, даже невозвратные;
- получить страховую премию при травме в момент поездки на поезде, автобусе или в самолете.
Во время отдыха:
- пользоваться Пушкинской картой при покупке билетов для детей;
- пользоваться медицинской помощью при травмах, простудах, отравлениях бесплатно по ОМС;
- возвращать товар, даже если уже вернулись домой и обнаружили брак;
- обратиться за помощью в полицию, например, при краже документов;
- обращаться в филиал своего банка, если возникли проблемы с картой или счетом;
- посещать один раз в месяц бесплатно музеи, выставки, парки культуры при статусе многодетной семьи;
Для людей с инвалидностью:
- бесплатно парковаться;
- покупать или заказывать ТСР, а также бесплатно ехать до места приобретения и обратно.
А еще - право пользоваться Госуслугами из любой точки России. Портал работает круглосуточно, без выходных, а сервисами удобно пользоваться со смартфона.