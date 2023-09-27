Общество 27.09.2023 в 09:00

Права в поездках по России

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Текст: Номер один
Права в поездках по России
Номер один

Вопрос: «Какие права мы имеем во время путешествий по России?»

Дарима Доржиевна Ц.

Во время поездок можно:

- арендовать автомобиль, если есть водительское удостоверение;

- сдавать или менять билеты, даже невозвратные;

- получить страховую премию при травме в момент поездки на поезде, автобусе или в самолете.

Во время отдыха:

- пользоваться Пушкинской картой при покупке билетов для детей;

- пользоваться медицинской помощью при травмах, простудах, отравлениях бесплатно по ОМС;

- возвращать товар, даже если уже вернулись домой и обнаружили брак;

- обратиться за помощью в полицию, например, при краже документов;

- обращаться в филиал своего банка, если возникли проблемы с картой или счетом;

- посещать один раз в месяц бесплатно музеи, выставки, парки культуры при статусе многодетной семьи;

Для людей с инвалидностью:

- бесплатно парковаться;

- покупать или заказывать ТСР, а также бесплатно ехать до места приобретения и обратно.

А еще - право пользоваться Госуслугами из любой точки России. Портал работает круглосуточно, без выходных, а сервисами удобно пользоваться со смартфона.

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