Общество 28.09.2023 в 09:00

Новые правила для такси

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Текст: Номер один
Новые правила для такси
Номер один

Вопрос: «Правда ли, что с сентября ужесточают правила перевозки пассажиров на такси?»

Руслан Евгеньевич Р.

С 1 сентября вступил в силу ФЗ-580, в соответствии с которым создается федеральная система ФГИС «Такси». В новом документе объединили много действующих правил, но есть и новшества.

В каждом регионе создадут 3 информресурса:

- реестр перевозчиков. В нем укажут в том числе сведения об электронном разрешении на перевозку;

- реестр такси. Он объединит данные о ТС, их владельцах и т.д.;

- реестр служб заказа такси. В него включат среди прочего адреса, по которым расположены технические средства для получения, хранения, обработки и передачи заказов.

Информацию из реестров (кроме персональных данных) уполномоченный орган разместит на своем сайте. Если его нет, сведения опубликуют на сайте высшего исполнительного органа субъекта РФ.

От службы заказа такси потребуют ежедневно проверять сведения о разрешениях в реестре перевозчиков и данные в реестре такси. Заказ разрешат передать перевозчику или его работнику - водителю при таких условиях:

- информация о разрешении есть в реестре перевозчиков. При этом документ не приостановили и не аннулировали;

- сведения о ТС есть в реестре такси.

Номер записи в реестре перевозчиков обяжут размещать в салоне такси.

Запретят допускать к управлению такси тех, кто отвечает хотя бы одному из таких критериев:

- у водителя на день до перевозки есть более 3 неуплаченных административных штрафов за нарушения в области дорожного движения. Исключение - случаи, когда сроки уплаты штрафов истекли;

- он не прошел аттестацию на знание того, где в регионе находятся объекты транспортной инфраструктуры, культурного наследия и спорта, медицинские и образовательные организации и т.д.;

- его повторно лишили прав и (или) арестовали за административные нарушения в сфере дорожного движения. Это произошло до того, как истек год со дня окончания предыдущего срока такого наказания;

- у него есть неснятая или непогашенная судимость за совершение ряда преступлений либо его преследуют по УК РФ за такие деяния.

Введут, в частности, такие положения об ответственности за вред жизни, здоровью и (или) имуществу пассажира:

- служба несет солидарную ответственность с тем, у кого не было разрешения на перевозку или его аннулировали, приостановили. Из правила есть исключение;

- она полностью отвечает перед пассажиром, например, если фрахтователя надлежаще не уведомили о наименовании перевозчика;

- служба несет субсидиарную ответственность с перевозчиком - физлицом в части возмещения реального ущерба, который не покрыла страховка по ОСАГО или по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика.

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