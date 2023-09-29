Перевозка в поездах крупной ручной клади

Вопрос: «Какие крупные вещи можно перевезти в поезде в качестве ручной клади?»

В поездах АО «Федеральной пассажирской компании» пассажирам разрешается провозить с собой предметы, размер которых по сумме трех измерений превышает 180 см: указанные предметы размещаются на местах для ручной клади или вместе с перевозящими их пассажирами в вагоне таким образом, чтобы не мешать другим пассажирам при условии, что они не повреждают или не загрязняют вагон и вещи других пассажиров; в том числе внутри купе купейного вагона или отсека плацкартного вагона таким образом, чтобы не препятствовать свободному доступу к аварийным выходам из вагона и свободному выходу из купе (отсека) со снаряжением проезжающих в нем пассажиров.

Пассажир вправе дополнительно к установленной норме провезти с собой ручную кладь весом до 50 кг на один билет, дополнительно купленный за полную стоимость по тарифу взрослого пассажира

1. Разборные и неразборные байдарки, каяки (включая весла), катамараны, рафты, а также аналогичное снаряжение с оплатой по тарифу на перевозку багажа весом 30 кг.

2. Велосипеды, самокаты, электрические велосипеды, сегвеи (гироскутеры), моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности (как в собранном, так и в разобранном виде, как в упаковке, так и без упаковки) с оплатой по тарифу на перевозку багажа весом 30 кг.

3. Охотничье и спортивное оружие, которое перевозится в разряженном состоянии отдельно от патронов в чехлах, кобурах или специальных футлярах, а также в специальной упаковке производителя оружия с оплатой за каждую единицу оружия по тарифу на перевозку багажа весом 30 кг (необходимо наличие документов на право перевозки оружия).

4. Хоккейные клюшки, туристские палатки и другой спортивный и туристский инвентарь, кроме указанного в подпунктах 1.1, 1.2, 1.3, спортивную форму и снаряжение, бесплатно. Сноуборды и лыжи перевозятся бесплатно во всех вагонах (кроме жестких вагонов с местами для сидения (общих вагонов), вагонов в мотор-вагонном подвижном составе с местами для сидения) поездов дальнего следования не более одной пары лыж (сноуборда).

5. Музыкальные инструменты бесплатно.

6. Детские и инвалидные коляски в разобранном и упакованном виде (кроме случаев, указанных в пункте 185 Правил перевозок) с оплатой по тарифу на перевозку багажа весом 30 кг. Пассажирам с детьми и инвалидам, имеющим ограниченную способность к передвижению, разрешается провозить при себе без взимания платы соответственно детскую и инвалидную коляску, а также иные необходимые для их передвижения технические средства реабилитации.

7. Спортивные шесты в вагонах купе и СВ с оплатой по тарифу на перевозку багажа весом 10 кг (с 1 сентября 2023 года – 30 кг). Размещение шестов должно осуществляться в связке равномерно вдоль кожуха труб отопления коридора так, чтобы они не мешали проходу пассажиров.

Погрузка спортивных шестов разрешается:

- со станции отправления поезда;

- с промежуточной станции, где время стоянки поезда составляет не менее 5 минут;

- с высокой платформы через окно коридорной стороны вагона.

На конечной станции выгрузка шестов осуществляется только после полной высадки пассажиров из вагона. Контроль за погрузкой и выгрузкой шестов возлагается на проводника пассажирского вагона, в котором они перевозятся.

В случае превышения по сумме трех измерений 180 см размера ручной клади пассажир должен оплатить ее перевозку при себе или сдать ее в багаж. Перевозка указанных предметов осуществляется:

- при себе – при условии, что вся ручная кладь пассажиров размещается на местах для ручной клади или вместе с перевозящими их пассажирами в вагоне таким образом, чтобы не мешать другим пассажирам. За каждое негабаритное место указанной ручной клади взимается плата по тарифу багажа весом в 30 кг.

- как багажа – на особых условиях как крупногабаритного багажа. Вес одного места крупногабаритного багажа не должен превышать 75 кг. Крупногабаритный багаж должен беспрепятственно проходить и целиком размещаться в специализированном купе для перевозки багажа без повреждения пассажирского вагона.

В случае превышения веса ручной клади до 14 кг сверх установленной нормы 36 кг при условии, что излишняя ручная кладь будет размещаться на местах для ручной клади или вместе с перевозящим ее пассажиром таким образом, чтобы не мешать проезду других пассажиров и размещению их ручной клади, пассажир должен оплатить перевозку излишней ручной клади по тарифу багажа весом в 10 кг не зависимо от фактического веса излишней ручной клади.

Свыше 14 кг сверх установленной нормы 36 кг пассажир должен сдать излишнюю ручную кладь в багаж, не более 3-х мест, при этом вес каждого места не должен превышать 75 кг, а 3-х мест – 200 кг, с оплатой перевозки излишней ручной клади в соответствии с установленным тарифом.

Оформить дополнительно за полную стоимость проездной документ (билет) для провоза дополнительно к установленной норме ручной клади весом до 50 кг. При оплате дополнительных мест за полную стоимость норма провоза ручной клади рассчитывается по количеству оформленных проездных документов (билетов).