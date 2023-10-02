Общество 02.10.2023 в 09:00

Налоговый бонус для самозанятых

Кому и сколько положено?
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Текст: Номер один
Налоговый бонус для самозанятых
Номер один

Вопрос: «Как налог на профессиональный доход уменьшается за счет вычета?»

Аркадий Николаевич П.

Каждому, кто впервые зарегистрируется как самозанятый, автоматически начисляется налоговый вычет или бонус в размере 10000 руб. Эта сумма отражается в приложении и автоматически направляется на уменьшение начисленного налога.

Пока бонус не израсходуется, самозанятый фактически платит налог по сниженным ставкам:

- 3% вместо 4% - с доходов от физлиц

- 4% вместо 6% - с доходов от ИП или организаций

Пример расчета:

Самозанятый получил от организации 25 000 руб. и сформировал на эту сумму чек в приложении «Мой налог». По обычной ставке 6% налог с этой суммы составит 1 500 руб. Часть налогового бонуса в размере 500 руб. пойдет на погашение начисленного налога. С учетом бонуса фактическая ставка снизится до 4% - вместо 1 500 руб. самозанятый заплатит 1 000 руб. Общая сумма бонуса уменьшится на 500 руб. и останется 9 500 руб.

Кто это считает?

Самостоятельно рассчитывать налог по сниженной ставке и отслеживать остаток бонуса не нужно. Приложение «Мой налог» автоматически считает налог с учетом бонуса, пока не израсходуется вся сумма. Остаток отражается на главной странице приложения.

Важно помнить, что бонус предоставляется один раз! Повторно его получить нельзя, даже если закрыть самозанятость, а потом снова зарегистрироваться. Но если была израсходована только часть бонуса, после повторной регистрации будет доступна неиспользованная сумма.

 

 

 

 

 

 

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