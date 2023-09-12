В районе Бурятии 83 работников больницы оставили без отпускных

Прокуратура Иволгинского района проверила соблюдение трудового законодательства в деятельности районного учреждения здравоохранения.

«Установлено, что 83 работникам учреждения в текущем году не в полном объеме произведена оплата отпусков, в связи с чем образовалась задолженность размере 262 тысяч рублей»,

- сообщили в прокуратуре Бурятии.



Прокурор района внес представление руководителю медицинской организации. По итогу задолженность по оплате отпусков погашена, также работникам выплачена денежная компенсация за нарушение предусмотренного срока оплаты. Работодателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Вдобавок, по постановлению прокуратуры виновника ситуации привлекли к административной ответственности и вынесли предупреждение.





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