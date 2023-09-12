Общество 12.09.2023 в 13:44
В районе Бурятии 83 работников больницы оставили без отпускных
Задолженность составила 262 тысячи рублей
Текст: Евгения Гармаева
Прокуратура Иволгинского района проверила соблюдение трудового законодательства в деятельности районного учреждения здравоохранения.
Прокурор района внес представление руководителю медицинской организации. По итогу задолженность по оплате отпусков погашена, также работникам выплачена денежная компенсация за нарушение предусмотренного срока оплаты. Работодателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Вдобавок, по постановлению прокуратуры виновника ситуации привлекли к административной ответственности и вынесли предупреждение.
«Установлено, что 83 работникам учреждения в текущем году не в полном объеме произведена оплата отпусков, в связи с чем образовалась задолженность размере 262 тысяч рублей»,
- сообщили в прокуратуре Бурятии.
Фото: Номер один
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