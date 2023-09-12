Общество 12.09.2023 в 14:10

В Бурятии будут развивать туризм на БАМе

Уникальная магистраль будет притягивать к себе путешественников, считают чиновники
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии будут развивать туризм на БАМе
12 сентября в преддверии 50-летия Байкало-амурской магистрали на площадке Восточного экономического форума состоялось подписание меморандума о реализации и продвижении проекта по развитию туризма в зоне Байкало-Амурской магистрали «БАМ туристический». Документ подписали представители правительств Бурятии, Якутии, Забайкальского и Хабаровского краев.

- Меморандум позволит объединить усилия наших регионов по созданию условий по развитию нового проекта: создания туристических объектов, маршрутов, мест размещения и питания в Дальневосточных регионах страны. Байкало-Амурскую магистраль сложно назвать местом массового отдыха и туризма. Однако, дорога среди удивительных сибирских гор и природы, а также города, поселки и люди, живущие в них, не могут оставить равнодушным каждого путешественника, - прокомментировал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

Регионы намерены поддерживать друг друга в развитии межрегиональных маршрутов, формировании позитивного имиджа, организации и участии в конгрессно-выставочных мероприятиях. В дальнейшем планируется разработать межрегиональный план развития туризма на БАМе и единый промопакет для его продвижения.

Байкало-Амурская магистраль — железная дорога, проходящая через Восточную Сибирь и Дальний Восток России протяженностью более 4000 км. БАМ проходит через 10 многокилометровых тоннелей и 2230 мостов. Строить Байкало-Амурскую магистраль приезжали тысячи добровольцев со всех уголков СССР.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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