Жителям двух районов Улан-Удэ возвращают горячую воду

В Улан-Удэ ТГК-14 завершила опрессовку и начала подавать горячую воду после завершения испытаний теплосетей. Соответствующие телефонограммы переданы в управляющие компании, обслуживающие жилые дома.«Во время опрессовки тепломагистрали №3 порывов не обнаружено. Параметры теплоносителя по температурному графику и давлению от Улан-Удэнской ТЭЦ-1 осуществляется согласно заданных графиков работы. Станция работает в штатном режиме», - сообщили в энергокомпании.По данным на 14:00, к горячему водоснабжению в полном объеме подключены 328 многоквартирных домов от тепломагистралей №2 (Советский район), №1 и №4 (Железнодорожный район, ПВЗ).«Подключение потребителей тепломагистрали №3 продолжается. Информация по подключенным домам оперативно обновляется. Специалисты филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» планируют подключить всех потребителей сегодня», - заверили в компании.Фото: «Номер один»