Общество 12.09.2023 в 15:29

В Улан-Удэ детская площадка у обрыва привлекла внимание общественников

Игровой комплекс также соседствует со свалкой и железной дорогой
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ детская площадка у обрыва привлекла внимание общественников

Дети в СНТ "Стекольщик" играют на травмоопасной детской площадке на краю обрыва с видом на железную дорогу, сообщают активисты Общероссийского Народного фронта.

«Игровой комплекс устанавливал местный депутат около года назад. Это единственная площадка на весь "Стекольщик" – на 30 семей. Здесь играют и малыши, и школьники. Но, не смотря на востребованность, никакого ухода за детской площадкой нет. С момента установки на баланс игровой комплекс должна была взять администрация городского района. Но чиновники открещиваются от объекта, указывая на незавершенность площадки. А достраивать ограждение и покрытие здесь никто не собирается», 

- рассказали в ОНФ.
Уже сейчас игровые конструкции требуют ремонта и покраски, территория захламляется мусором. Поблизости от площадки проходят железнодорожные пути.

«Но самое главное – площадка находится у края крутого оврага, фактически на обрыве, и уже сейчас нужно ограждение! Жители беспокоятся за детей и сами скидываются на краску и доски, чтобы сделать ремонт и забор», 

- добавили в сообщении.
ОНФ обратился в прокуратуру и просит ответственных лиц обезопасить игровой комплекс.



Фото: скриншот из видео ОНФ

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