В Улан-Удэ детская площадка у обрыва привлекла внимание общественников

Дети в СНТ "Стекольщик" играют на травмоопасной детской площадке на краю обрыва с видом на железную дорогу, сообщают активисты Общероссийского Народного фронта.

«Игровой комплекс устанавливал местный депутат около года назад. Это единственная площадка на весь "Стекольщик" – на 30 семей. Здесь играют и малыши, и школьники. Но, не смотря на востребованность, никакого ухода за детской площадкой нет. С момента установки на баланс игровой комплекс должна была взять администрация городского района. Но чиновники открещиваются от объекта, указывая на незавершенность площадки. А достраивать ограждение и покрытие здесь никто не собирается»,

- рассказали в ОНФ.



Уже сейчас игровые конструкции требуют ремонта и покраски, территория захламляется мусором. Поблизости от площадки проходят железнодорожные пути.



«Но самое главное – площадка находится у края крутого оврага, фактически на обрыве, и уже сейчас нужно ограждение! Жители беспокоятся за детей и сами скидываются на краску и доски, чтобы сделать ремонт и забор»,

- добавили в сообщении.



ОНФ обратился в прокуратуру и просит ответственных лиц обезопасить игровой комплекс.





Фото: скриншот из видео ОНФ