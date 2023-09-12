В центре Улан-Удэ нашли змею, на Левом берегу - черепаху

В группе «Весь Улан-Удэ» опубликовали видеоролик, снятый в центре столицы Бурятии. На кадрах запечатлели змею поблизости с многоэтажным зданием. Как пресмыкающееся оказалась посреди оживленной улицы – неизвестно.







К слову, это не единственный инцидент за сегодня с рептилиями – ранее в группе сообщали о том, что жители левобережья обнаружили у себя на участке сухопутную черепаху. Как добавили в сообщении, для нее быстро нашли новый дом, но как сухопутная черепаха оказалась на природе в Улан-Удэ – не совсем понятно.







Фото: скриншот из видео "Весь Улан-Удэ"