Общество 12.09.2023 в 16:04

В центре Улан-Удэ нашли змею, на Левом берегу - черепаху

Непонятно, откуда рептилии появились в людных местах
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В центре Улан-Удэ нашли змею, на Левом берегу - черепаху

В группе «Весь Улан-Удэ» опубликовали видеоролик, снятый в центре столицы Бурятии. На кадрах запечатлели змею поблизости с многоэтажным зданием. Как пресмыкающееся оказалась посреди оживленной улицы – неизвестно.


К слову, это не единственный инцидент за сегодня с рептилиями – ранее в группе сообщали о том, что жители левобережья обнаружили у себя на участке сухопутную черепаху. Как добавили в сообщении, для нее быстро нашли новый дом, но как сухопутная черепаха оказалась на природе в Улан-Удэ – не совсем понятно.


Фото: скриншот из видео "Весь Улан-Удэ"

Теги
рептилия животные

Все новости

В центре Улан-Удэ нашли змею, на Левом берегу - черепаху
12.09.2023 в 16:04
В Улан-Удэ задержали горе-угонщиков
12.09.2023 в 15:32
В Улан-Удэ детская площадка у обрыва привлекла внимание общественников
12.09.2023 в 15:29
В Бурятии 8,29% жителей поддержали «Новых людей» на выборах в Народный Хурал
12.09.2023 в 15:13
Делегация Монголии на ВЭФ-2023 остро поставила вопрос об импортных тарифах
12.09.2023 в 14:53
Жителям двух районов Улан-Удэ возвращают горячую воду
12.09.2023 в 14:45
В Бурятии будут развивать туризм на БАМе
12.09.2023 в 14:10
В районе Бурятии 83 работников больницы оставили без отпускных
12.09.2023 в 13:44
В районе Бурятии из-за короткого замыкания воспламенился жилой дом
12.09.2023 в 13:17
В Улан-Удэ жители жалуются на бомжей, которые оккупировали бывшую остановку
12.09.2023 в 13:01
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ детская площадка у обрыва привлекла внимание общественников
Игровой комплекс также соседствует со свалкой и железной дорогой
12.09.2023 в 15:29
Делегация Монголии на ВЭФ-2023 остро поставила вопрос об импортных тарифах
Фактически они являются запретными для экспорта монгольских товаров в Россию, считают в Монголии
12.09.2023 в 14:53
Жителям двух районов Улан-Удэ возвращают горячую воду
Всех потребителей планируют подключить уже сегодня
12.09.2023 в 14:45
В Бурятии будут развивать туризм на БАМе
Уникальная магистраль будет притягивать к себе путешественников, считают чиновники
12.09.2023 в 14:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru