Челябинский бизнесмен строит в Улан-Удэ горнолыжный комплекс

- Также благодаря поддержке руководства города и лично мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова будет обустроена дорога до горнолыжного комплекса, - отметил Евгений Бартанов.









В Улан-Удэ на горе Орлиная на Верхней Березовке построят горнолыжный комплекс «Нургуш». Как сообщили в Фонде развития города Улан-Удэ, он должен заработать уже этой зимой.Строительство ведётся за счёт средств частного инвестора Дмитрия Ильдерова при поддержке Фонда развития Улан-Удэ. Название комплекса «Нургуш» в переводе с башкирского - «сияющая птица», происходит от названия одной из значимых вершин Уральских гор в Челябинской области, откуда родом семья бизнесмена.- Строительство объекта разделено на два этапа и будет вестись до 2025 включительно. Уже построены три трассы для катания - основная, учебная и трасса экстрим-парка, а также две трассы для безопорных подъемников. Обустроены площадки под автостоянку, для накопления снега и для сервисного центра. Приобретены ратрак - снегоуплотнительная машина, основной безопорный канатный подъемник. Второй – учебный подъемник еще в стадии проектирования, - рассказал гендиректор Фонда развития Улан-Удэ Евгений Бартанов.До конца года будут выполнены работы по благоустройству территории комплекса - освещению трасс, снабжению водой, устройству мест сбора отходов и другого.Фото: мэрия Улан-Удэ