Общество 12.09.2023 в 17:01

В Бурятии высадят 60 тысяч сеянцев сосны

Мероприятие по восстановлению погибших лесов проведут в конце сентября
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии высадят 60 тысяч сеянцев сосны

Сеянцы сосны обыкновенной высадят на землях лесного фонда, сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства. Мероприятие пройдет 29 сентября в Тарбагатайском районе на территории Заудинского лесничества. 62 320 штук подросших сеянцев с открытой корневой системой будут высажены на площади 16,4 гектаров.

«В мероприятии будет задействовано 25 организаций, более 500 человек примут участие в лесовосстановлении. Каждый из них пройдет инструктаж о том, как правильно высаживать сеянцы. Посадка лесных культур – это ежегодное мероприятие, один из важнейших этапов работы нашего агентства. Будущее лесного массива республики в наших руках»,

 - рассказал руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.
Восстановление погибших лесов – одна из основных задач национального проекта «Экология», регионального проекта «Сохранение лесов».




Фото: РАЛХ

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сосны леса восстановление РАЛХ

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