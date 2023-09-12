В Бурятии высадят 60 тысяч сеянцев сосны

Сеянцы сосны обыкновенной высадят на землях лесного фонда, сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства. Мероприятие пройдет 29 сентября в Тарбагатайском районе на территории Заудинского лесничества. 62 320 штук подросших сеянцев с открытой корневой системой будут высажены на площади 16,4 гектаров.

«В мероприятии будет задействовано 25 организаций, более 500 человек примут участие в лесовосстановлении. Каждый из них пройдет инструктаж о том, как правильно высаживать сеянцы. Посадка лесных культур – это ежегодное мероприятие, один из важнейших этапов работы нашего агентства. Будущее лесного массива республики в наших руках»,

- рассказал руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.



Восстановление погибших лесов – одна из основных задач национального проекта «Экология», регионального проекта «Сохранение лесов».







Фото: РАЛХ