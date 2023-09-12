В Улан-Удэ нашли «овечку Долли»

Волонтерам благотворительного фонда «Собака счастья» попался необычный питомец.

«Барашек Шон, овечка Долли или собака без пола - так мы между собой называли эту собаку за незнанием пола и невозможностью его определить. Бедный хвостик, который в жару и дождь несет на себе килограммы колтунов, свалявшейся шерсти и, скорее всего, огромное количество живности»,

- рассказали волонтеры.











Как оказалось, активисты пытались поймать питомца целых три недели. Неравнодушные горожане несколько раз отправляли фото несчастной собаки с просьбой помочь, но каждый раз, когда волонтеры выезжали на место, лохматое чудо пропадало. К счастью, двум жителям все же удалось отыскать и поймать бедолагу - они приманили ее кормом.

«Сейчас собака у Стеллы (волонтера – Прим. ред.) на передержке, готовится к походу к грумеру. Пол пока определить также не удалось. Но главное, что наконец-то, собачку можно избавить от этой тяжести, которую она/он на себе несет»,

- отметили в фонде.



Волонтеры благодарят жителей, которые помогли в ее поисках.