Общество 12.09.2023 в 17:25
В Улан-Удэ нашли «овечку Долли»
У чересчур обросшей несчастной собаки сложно определить даже пол
Текст: Евгения Гармаева
Волонтерам благотворительного фонда «Собака счастья» попался необычный питомец.
Как оказалось, активисты пытались поймать питомца целых три недели. Неравнодушные горожане несколько раз отправляли фото несчастной собаки с просьбой помочь, но каждый раз, когда волонтеры выезжали на место, лохматое чудо пропадало. К счастью, двум жителям все же удалось отыскать и поймать бедолагу - они приманили ее кормом.
«Барашек Шон, овечка Долли или собака без пола - так мы между собой называли эту собаку за незнанием пола и невозможностью его определить. Бедный хвостик, который в жару и дождь несет на себе килограммы колтунов, свалявшейся шерсти и, скорее всего, огромное количество живности»,
- рассказали волонтеры.
Волонтеры благодарят жителей, которые помогли в ее поисках.
«Сейчас собака у Стеллы (волонтера – Прим. ред.) на передержке, готовится к походу к грумеру. Пол пока определить также не удалось. Но главное, что наконец-то, собачку можно избавить от этой тяжести, которую она/он на себе несет»,
- отметили в фонде.
Фото: "Собака счастья"