Общество 12.09.2023 в 17:45
Его ударили сзади?
В Новосибирске сотрудник завода умер при загадочных обстоятельствах на улице
Текст: Номер один
Вечером 9 сентября в Новосибирске на улице Авиационной прохожий нашел в траве тело парня. Он включил фонарик и камеру мобильного и начал снимать:
- Я не знаю, что делать. У него сердце не бьется, - говорит оператор.
Он же вызвал скорую и полицию, а позже выложил видео в соцсети. Изначального умершего приняли за школьника. В полиции этот факт опровергли.
- Найдено тело 20-летнего парня без видимых признаков насильственной смерти, - рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.
20-летним парнем оказался Александр* - сотрудник одного из новосибирских заводов. Он устроился туда недавно после армии.
История сразу обросла домыслами. Некоторые знакомые парня утверждали, что он погиб в драке. Якобы гулял в тот вечер в компании и случился конфликт из-за девушки. Александра ударили по голове, тот упал, а друзья его разбежались.
- Про конфликт из-за девушки - это бред. Пока только известно, что Саша шел домой. Его кто-то ударил по голове. Нашли его уже мертвым, - рассказала КП-Новосибирск подруга погибшего. – Сейчас мы собираем деньги на похороны.
Точку в этом деле поставит полиция. Они уже начали по данному факту проверку. Также судмедэксперты должны будут ответить на вопрос, из-за чего все-таки скончался молодой человек.
*имя изменено
Фото: соцсети
- Я не знаю, что делать. У него сердце не бьется, - говорит оператор.
Он же вызвал скорую и полицию, а позже выложил видео в соцсети. Изначального умершего приняли за школьника. В полиции этот факт опровергли.
- Найдено тело 20-летнего парня без видимых признаков насильственной смерти, - рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.
20-летним парнем оказался Александр* - сотрудник одного из новосибирских заводов. Он устроился туда недавно после армии.
История сразу обросла домыслами. Некоторые знакомые парня утверждали, что он погиб в драке. Якобы гулял в тот вечер в компании и случился конфликт из-за девушки. Александра ударили по голове, тот упал, а друзья его разбежались.
- Про конфликт из-за девушки - это бред. Пока только известно, что Саша шел домой. Его кто-то ударил по голове. Нашли его уже мертвым, - рассказала КП-Новосибирск подруга погибшего. – Сейчас мы собираем деньги на похороны.
Точку в этом деле поставит полиция. Они уже начали по данному факту проверку. Также судмедэксперты должны будут ответить на вопрос, из-за чего все-таки скончался молодой человек.
*имя изменено
Фото: соцсети
Тегиубийство версии Новосибирск