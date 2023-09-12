Общество 12.09.2023 в 17:45

Его ударили сзади?

В Новосибирске сотрудник завода умер при загадочных обстоятельствах на улице
A- A+
Текст: Номер один
Его ударили сзади?
Вечером 9 сентября в Новосибирске на улице Авиационной прохожий нашел в траве тело парня. Он включил фонарик и камеру мобильного и начал снимать:

- Я не знаю, что делать. У него сердце не бьется, - говорит оператор.

Он же вызвал скорую и полицию, а позже выложил видео в соцсети. Изначального умершего приняли за школьника. В полиции этот факт опровергли.

- Найдено тело 20-летнего парня без видимых признаков насильственной смерти, - рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.

20-летним парнем оказался Александр* - сотрудник одного из новосибирских заводов. Он устроился туда недавно после армии.

История сразу обросла домыслами. Некоторые знакомые парня утверждали, что он погиб в драке. Якобы гулял в тот вечер в компании и случился конфликт из-за девушки. Александра ударили по голове, тот упал, а друзья его разбежались.

- Про конфликт из-за девушки - это бред. Пока только известно, что Саша шел домой. Его кто-то ударил по голове. Нашли его уже мертвым, - рассказала КП-Новосибирск подруга погибшего. – Сейчас мы собираем деньги на похороны.

Точку в этом деле поставит полиция. Они уже начали по данному факту проверку. Также судмедэксперты должны будут ответить на вопрос, из-за чего все-таки скончался молодой человек.

*имя изменено

Фото: соцсети
Теги
убийство версии Новосибирск

Все новости

В Улан-Удэ впервые состоится праздник семейского костюма
12.09.2023 в 18:02
Его ударили сзади?
12.09.2023 в 17:45
В Улан-Удэ нашли «овечку Долли»
12.09.2023 в 17:25
В Бурятии высадят 60 тысяч сеянцев сосны
12.09.2023 в 17:01
Челябинский бизнесмен строит в Улан-Удэ горнолыжный комплекс
12.09.2023 в 16:44
Особо опасного преступника из Бурятии задержали в Сочи
12.09.2023 в 16:29
Путин назвал путь расширения программы газификации Бурятии и Забайкальского края
12.09.2023 в 16:27
В центре Улан-Удэ нашли змею, на Левом берегу - черепаху
12.09.2023 в 16:04
В Улан-Удэ задержали горе-угонщиков
12.09.2023 в 15:32
В Улан-Удэ детская площадка у обрыва привлекла внимание общественников
12.09.2023 в 15:29
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ впервые состоится праздник семейского костюма

Состоится конкурс костюма старообрядцев и лучших коллекций

12.09.2023 в 18:02
В Улан-Удэ нашли «овечку Долли»
У чересчур обросшей несчастной собаки сложно определить даже пол
12.09.2023 в 17:25
В Бурятии высадят 60 тысяч сеянцев сосны
Мероприятие по восстановлению погибших лесов проведут в конце сентября
12.09.2023 в 17:01
Челябинский бизнесмен строит в Улан-Удэ горнолыжный комплекс
Он должен заработать уже этой зимой
12.09.2023 в 16:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru