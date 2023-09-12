Общество 12.09.2023 в 18:02

В Улан-Удэ впервые состоится праздник семейского костюма

Состоится конкурс костюма старообрядцев и лучших коллекций

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Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ впервые состоится праздник семейского костюма

22 и 23 сентября жители республики увидят показ семейских костюмов – как старинных, которым уже более 100 лет, так и стилизованных современных. Помимо демонстрации народного костюма, старообрядцы представят презентацию, в которой расскажут об уникальных различиях самобытного традиционного костюма староверов Забайкалья. Также пройдут мастер-классы и экскурсия по старинному музею-усадьбе старовера Петрова.

Региональная общественная организация «Общество культуры семейских Республики Бурятия» под руководством ее председателя Сергея Петрова разработала проект «Радуга русского костюма: для разных поколений связующая нить». Идею поддержал Президентский фонд культурных инициатив. Проект предусматривал изготовление аутентичных семейских костюмов разных районов Бурятии и проведение концерта-презентации.

Для конкурса костюмов предусмотрено две номинации – этнографический семейский костюм, которым может быть старинный костюм, а также воссозданный с сохранением всех элементов кроя и оформления: мужской, женский или детский. Вторая номинация - современный костюм, отвечающий требованиям моды, с использованием современных технологий, материалов, но сохраняющий при этом традиционные особенности и колорит семейского костюма.

Также пройдет конкурс коллекций. Профессиональные дизайнеры или любители могут представить коллекцию из 3-5 костюмов в этнографическом или современном стиле. Также планируется провести конкурс семейной коллекции: участники представляют пару или группу, связанную родственными связями («муж-жена», «родители-дети» и т.п.) в семейских костюмах - аутентичных или стилизованных.

Помимо показа костюмов, в презентации семейские расскажут о том, чем различаются бичурский, тарбагатайский и мухоршибирский костюмы. Также выступят лучшие семейские народные фольклорные коллективы. Слух гостей праздника порадуют исполнением песен старообрядцев воспитанники детских садов Улан-Удэ, изучающие культуру семейских и группа школьников из музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева под руководством Кирилла Михалева.

Зрители смогут полюбоваться костюмами в КТЦ «Феникс», начало праздника в 18.00. Стоимость билета составляет 300 рублей.

23 сентября праздник продолжится в селе Нижний Жирим, в старинной усадьбе Сергея Петрова. Здесь зрители смогут вновь увидеть часть костюмов, осмотреть семейскую усадьбу со стародавними предметами быта, смогут принять участие в народных играх, мастер-классах, осмотреть новую музейную экспозицию, выставку старообрядческих книг и сувениров, увидят культурно-художественные номера. Для зрителей предусмотрено угощение блюдами традиционной семейской кухни.

По вопросам приобретения билетов обращаться по тел. 8-9021-61-89-85.

Возрастное ограничение: 6+


Фото: "Номер один"

 

 

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старообрядцы праздник всгаки костюмы

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