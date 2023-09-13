Жительница Улан-Удэ незаконно завладела недвижимостью недееспособного отца

Прокуратура Бурятии выявила нарушения жилищных прав гражданина, признанного судом недееспособным.«Установлено, что житель Улан-Удэ, имеющий психическое заболевание, по договору дарения передал своей дочери ½ доли в праве общей долевой собственности на квартиру. На момент заключения договора гражданин не понимал юридическую суть сделки и ее социальное содержание. Тогда его дочь, действуя неправомерно, оформила на отца новый паспорт и произвела отчуждение подаренной доли жилого помещения», - рассказали в надзорном ведомстве.Для восстановления жилищных прав гражданина, который не мог самостоятельно защищать свои интересы, прокурор обратился в суд с иском о признании договора дарения недействительным и истребовании доли на квартиру из чужого незаконного владения.Октябрьский райсуд Улан-Удэ иск прокурора удовлетворил. Верховный суд Бурятии оставил решение райсуда без изменения, а апелляционную жалобу ответчиков – без удовлетворения.Фото: pixabay.com